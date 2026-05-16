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聖安東尼奧馬刺隊今（16）日在西區次輪第六戰（G6）客場挑戰明尼蘇達灰狼隊，力求自2017年後首度重返西區決賽。馬刺隊在上半場展現驚人的統治力，一度領先達29分，並帶著74：61的領先優勢進入中場休息。然而，馬刺主控福克斯（De'Aaron Fox）在第二節意外受傷退場，為下半場戰局增添了變數。比賽開局馬刺隊便火力全開，主控福克斯開賽4投4中，卡斯特（Stephon Castle）與文班亞馬（Victor Wembanyama）也維持極高命中率。第二節初段，馬刺更打出一波窒息性的20：0攻勢，讓灰狼隊在前幾分鐘內一分未得，比分一度拉開至52比27的巨大差距，主場球迷甚至發出失望的噓聲。卡斯特（Stephon Castle）上半場表現極為驚豔，不僅把握住灰狼放空三分的機會，更頻頻衝擊籃筐。文班亞馬（Victor Wembanyama）防守端展現威懾力，被名帥范甘迪（Stan Van Gundy）盛讚為「史上最具影響力的防守球員」。馬刺隊最大的隱憂出現在第二節末段。主控福克斯在一次進攻中似乎受傷，隨後步伐踉蹌、表情痛苦地自行走回休息室治療。據《The Athletic》報導，福克斯在退場前曾對卡斯特下達場上指令並與教練團溝通，目前研判可能是膝蓋挫傷，具體傷情仍有待官方進一步確認。這對上半場幾乎「統治比賽」的馬刺而言，無疑是一大打擊。儘管一度落後接近30分，灰狼隊並未就此放棄。在當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）與「最佳第六人」里德（Naz Reid）的帶領下，灰狼在第二節後半段回敬反擊，愛德華茲半場攻下16分，里德也貢獻16分，幫助灰狼在半場結束前將分差縮小至13分。馬刺半場74：61灰狼，全隊命中率高達59.5%，福克斯、卡斯特手感火燙。灰狼方面，愛德華茲、里德合拿32分，力保反撲生機。