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聖安東尼奧馬刺隊在今（16）日舉行的NBA西區季後賽次輪關鍵戰役中，再度展現恐怖的統治力，終場以139：109、高達30分的差距血洗明尼蘇達灰狼隊，以大比分4：2晉級西區決賽。這不僅是黑衫軍時隔9年再度觸及西區冠軍賽地板，賽後美媒更盛讚由文班亞馬（Victor Wembanyama）領銜的年輕三巨頭，簡直就是馬刺新世代的「GDP」。馬刺隊上一次打進西區決賽，必須追溯到2016-17賽季。當時老教頭波波維奇（Gregg Popovich）率領的黑衫軍，在西區決賽遭到金州勇士隊以0：4橫掃出局。那一年雷納德（Kawhi Leonard）在第一戰遭遇帕楚利亞（Zaza Pachulia）的爭議墊腳受傷報銷，成為無數馬刺球迷心中揮之不去的痛。歷經漫長的重建與蟄伏，這支昔日的西區霸主終於在今日吐氣揚眉。在成功跨越灰狼隊這座大山後，聖安東尼奧正式宣告回到爭冠行列，這也是他們相隔9年後再次有機會問鼎西區王座。馬刺今日之所以能用30分的差距痛宰灰狼，陣中幾位年輕核心的瘋狂表現居功厥偉。賽後，美國知名體育記者溫巴赫（Jake Weinbach）隨即在社群平台發文，給予這支年輕軍團極高的評價，他寫道：「哈珀（Dylan Harper）＋ 卡斯爾（Stephon Castle）＋ 文班亞馬（Victor Wembanyama），這三個人就是馬刺隊全新的『GDP』組合。」回顧歷史，由鄧肯（Tim Duncan）、帕克（Tony Parker）與吉諾比利（Manu Ginobili）組成的三巨頭「GDP」，曾攜手為聖安東尼奧奪下4座總冠軍，是黑衫軍隊史最偉大的黃金招牌。如今美媒將這三位年輕新星與傳奇前輩相提並論，足見全美對這條全新馬刺核心防線與進攻天賦的期待。馬刺隊在西區決賽的對手也已經出爐，是同樣天賦滿滿的奧克拉荷馬雷霆隊。兩隊在季後賽的恩怨糾葛同樣引人注目，雙方上一次在季後賽碰頭已經要回溯到2016年的西區準決賽，當時雷霆隊是以4：2淘汰馬刺。不過時過境遷，如今手握新世代「GDP」的黑衫軍顯然更具底氣。在本賽季的例行賽對戰中，馬刺隊對陣雷霆隊取得了4勝1敗的絕對心理優勢。這場堪稱新世代天賦天花板的西區冠軍戰即將點燃戰火，究竟是馬刺能延續例行賽的壓制力重返總決賽，還是雷霆能重演10年前的季後賽歷史？好戲即將登場。