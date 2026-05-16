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上賽季風光斬獲國聯賽揚獎的匹茲堡海盜隊23歲強投史金恩茲（Paul Skenes），本季將在賽揚爭奪戰中面對重返投手丘的洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平。史金恩茲日前與熱門談話節目《Pat McAfee Show》隔空連線時，暢談了他心目中的大谷翔平，並風趣地表示，大谷的強大統治力讓他慶幸自己不需要再以打者身分站上打擊區。在節目中被問到如何看待大谷翔平本季的投球表現，以及現今大聯盟投手的整體水準時，史金恩茲讚嘆地指出，現在大聯盟投手的實力恐怕正處於「史上最高水準」，而且未來還會持續進化，直言棒球技術的演進速度實在太快了。史金恩茲在高中與大學初期其實也是投打兼顧的二刀流好手，甚至還能擔任捕手，不過在看完大谷翔平在投手丘上的強大壓制力後，他笑說大谷徹底讓他打消了重回打擊區的念頭，「翔平真的讓我打從心底感到慶幸，慶幸自己現在不需要再以打者身分站上打擊區了。因為像他那樣的怪物投手，我真的這輩子都不想對決。」史金恩茲也大方分享了自己當年放棄二刀流的幕後故事。他透露自己其實一直抱持著投打雙修的夢想，但在就讀路易斯安那州立大學（LSU）期間，他卻發現自己漸漸被排除在球隊的打擊練習名單之外。後來他才驚覺，原來當時的投手教練曾私下密令隊上的其他投手，告誡他們在史金恩茲上場進行打擊練習時，絕對不准投內角球。雖然教練當時什麼都沒明說，但他立刻明白球隊保護他的苦心。史金恩茲坦言，自從專注於投手角色後，自己的身體狀態確實好非常多。身為海盜隊的當家王牌，年僅23歲的斯基恩斯本賽季表現依然無懈可擊，截至目前為止他已經扛下聯盟最多的9場先發，並繳出6勝2敗、防禦率1.98、外帶56次三振的頂級數據。大谷翔平本季出賽7場，戰績3勝2敗，防禦率是驚人的0.82。如今兩大強投在國聯賽揚獎的賽道上展開頂尖對決，兩人在場外的惺惺相惜與場上的實力碰撞，勢必成為今年大聯盟最受矚目的焦點。