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底特律活塞隊今（16）日在背水一戰的東區次輪第六戰中，以115：94大勝克里夫蘭騎士隊，成功將系列賽拖入搶七大戰。這場大勝不僅展現了活塞深厚的陣容深度，更讓底特律引以為傲的「壞孩子3.0」鐵血防守重現江湖。下半場活塞將騎士的命中率壓制在驚人的29%，主將康寧漢（Cade Cunningham）賽後揭秘，這種窒息式防守源於教練團大膽的「瘋狗式輪換」策略。康寧漢在賽後採訪中高度讚揚了球隊的防守執行力。他透露，活塞能整場保持高壓防守的關鍵，在於深度足夠的球員輪換陣容，「這正是我們的核心戰術理念，」康寧漢說，「每個人上場後，都會把最後一絲能量狠狠地宣洩在防守端，全場貼身領防，讓對方的進攻組織變得異常艱難。」他進一步解釋，這種戰術讓球員在場上能毫無保留地衝刺：「當你體力不支開始疲憊時，身後的兄弟會立刻頂上來，複製同樣的防守強度。這就是我們陣容深度最美妙的地方，每個人都願意為了贏球幹髒活、累活。」除了外線的瘋狂逼搶，活塞內線核心杜倫（Jalen Duren）在攻防兩端的統治力也為勝利奠定基調。康寧漢稱讚杜倫在內線展現了極強的侵略性，主動單挑騎士明星中鋒阿倫（Jarrett Allen），徹底打出自信。此外，活塞在比賽中頻繁使用的「四後衛」小陣容也發揮了奇效。康寧漢認為這套陣容在防守端能實現高質量的無限換防，掐斷對手所有傳球路線；而在進攻端，場上同時擁有四個組織點，讓騎士即便發動包夾也無濟於事。談到球隊的防守靈魂，康寧漢特別點名了奧薩爾湯普森（Ausar Thompson）。即便奧薩爾此役因六犯離場，但他在常規賽克服氣胸等傷病困擾，並在季後賽負責纏繞哈登與米契爾等頂級球星，其鬥志贏得了全隊尊重。康寧漢直言：「他是我們在窒息關頭最需要的鐵血戰士。」活塞隊從去年開始就展現出「遇強則強、逆境爆發」的特質。隨著替補席上的薩瑟（Marcus Sasser）、里德（Paul Reed）以及傷癒復出的神射手羅賓遜（Duncan Robinson）全員接應，活塞已準備好迎接最終對決。面對即將在周日舉行的搶七大戰，康寧漢對回到底特律「魔鬼主場」感到無比興奮。「那裡的能量一定會徹底炸裂，球場會變成瘋狂的競技場，」康寧漢充滿信心地表示，「我們已經做好準備，在主場球迷的排山倒海呼聲中贏下最終勝利。」