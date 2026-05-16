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▲李雅英因為搞笑、綜藝感一面被粉絲開玩笑稱有另一個人格叫「阿勇」，她坦言其實「阿勇」人格一直以來都在她的靈魂裡，只是在她來台並熟悉環境後才開始解放搞笑人格。（圖／記者陳云茹攝 ,2026.05.16）

▲李雅英提議要粉絲們在表演後用舉毛巾評斷「今天是雅英還是阿勇呢？」，希望用這個方式知道粉絲的感受。（圖／記者陳云茹攝 ,2026.05.16）

富邦悍將這週新莊主場三連戰開始販售李雅英「阿勇」Kuso版本毛巾，吸引許多球迷提早好幾個小時到商店外排隊，不只邦迷瘋搶，其他五隊球迷也投入購買行列，甚至有國外粉絲找代購幫忙搶貨，開賣兩天都不到一小時就完售，根據球團統計已賣破千條。李雅英今日受訪時搞笑頻問「為什麼」，不解為何粉絲想要「李阿勇」的毛巾勝過「李雅英」，還崩潰喊：「雅英快沒有了！」李雅英因為搞笑、綜藝感一面被粉絲開玩笑稱有另一個人格叫「阿勇」，她坦言其實「阿勇」人格一直以來都在她的靈魂裡，鬥雞眼表情也是她從韓國時期就會做的表情，但當時因為有些害羞，所以經常是偷偷做、點到為止，韓國粉絲也沒有太關注她的這個表情，直到她來台發展並熟悉台灣啦啦隊環境後才大解放「阿勇」第二人格，不料粉絲反而更喜歡。李雅英分享「阿勇」毛巾誕生的緣由，她在4月初接受媒體受訪時一句「難道大家在等阿勇毛巾嗎？」的開玩笑，在和富邦球團討論後成真，也讓她成為台灣首位有兩個背號、人名（29號李雅英、38號李阿勇）出商品的啦啦隊員。李雅英坦言她其實感到十分榮幸及感謝可以成為第一人，今年成為Fubon Angels國際組組長的她也笑說：「我最近覺得我不是國際組組長而是周邊商品部部長。」，翻譯KaHee在旁補充解釋，因為韓文的國際是국제(gugje)，周邊是굿즈(goods)，發音聽起來很像，讓李雅英玩笑表示自己聽錯職稱了。李雅英也透露粉絲開玩笑警告她「阿勇的毛巾賣完，但雅英的毛巾還沒賣完」，要她保持警覺心。他受訪中無奈笑問好幾次「為什麼？」不解為何Kuso的阿勇毛巾賣得比原版毛巾更好，還笑說：「因為你們雅英的人格要消失了，好像漸漸只剩下阿勇了！」今日中場將進行Solo演出的她也提出新想法，要粉絲們在表演後用舉毛巾評斷「今天是雅英還是阿勇呢？」，希望用這個方式知道粉絲的感受。