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效力於芝加哥白襪的26歲日本強打「村神」村上宗隆，在今（17）日受全美矚目的「風城大戰」徹底主宰戰局！此戰他擔任先發第2棒一壘手，繳出MLB生涯首次的連續兩打席開轟的單場雙響砲，本季全壘打數累計17轟，一舉超越洋基隊巨砲「法官」賈吉（Aaron Judge），獨居大聯盟全壘打排行榜首位，更率領白襪隊單場狂轟5發全壘打，以8：3大勝芝加哥小熊。在此之前，村上宗隆經歷了短暫的連續6場全壘打荒，但今日他完全爆發。他在今年白襪隊的前45場比賽中就敲出17發全壘打，這項數據讓他正式超越了傳奇名將「酷斯拉」松井秀喜在2003年洋基新人年所寫下的16轟紀錄，升至日本選手大聯盟新人年全壘打排行榜的單獨第3位。若將村上宗隆目前的產量換算成大聯盟162場完整賽季，他正以單季高達61.2發全壘打的恐怖進度瘋狂超速。目前距離2018年大谷翔平保持的日本新人最多22轟紀錄僅剩5轟差距，有機會在5月底前就成功改寫紀錄。除了村上宗隆個人的瘋狂紀錄，白襪隊今日全隊砲火猛烈。除了村上雙響砲外，陣中強打巴爾加斯（Miguel Vargas）、大物新秀蒙哥馬利（Colson Montgomery）以及貝寧坦迪（Andrew Benintendi）也紛紛開轟。值得一提的是，當比賽進行到村上宗隆、巴爾加斯與蒙哥馬利聯手在同場比賽開轟時，這已是這三人本季第4度在同一場比賽聯手響砲。根據大聯盟官方數據專家莎拉蘭格斯（Sarah Langs）指出，自1900年以來的大聯盟歷史上，從未有過任何一組打線能在開季前45場比賽中完成4次「三人同場開轟」的神蹟，村上宗隆與隊友正式締造大聯盟21世紀最強的「暴力三劍客」。此外，白襪隊在贏球後，戰績也重新回到勝率五成以上。