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洛杉磯道奇隊日籍超級巨星大谷翔平，今（17）日作客挑戰老東家洛杉磯天使隊。大谷此役頂替擔任「第一棒、指定打擊」，並在第8局差點跑出「場內全壘打」。可惜大聯盟官方最終將此球紀錄判定為「賽季首支三壘安打加對手傳球失誤」，讓他的賽季第8轟暫時化為幻影，不過這一安仍幫助道奇隊進一步拉開比分。這一幕瘋狂的跑壘秀發生在第8局下半，當時道奇隊在2出局、一二壘有人的情況下輪到大谷翔平打擊。大谷瞄準來球，朝著右翼邊線敲出一記極為強勁的平飛球。球在擊中全壘打牆的護網後反彈落到場內，當天使隊右外野手正一陣手忙腳亂處理球時，大谷翔平早已啟動「瘋狗浪模式」，邁開大步全速衝刺。他不僅輕輕鬆鬆踩上三壘，眼見天使隊從小外野回傳到內野的球再次發生偏差滾動，大谷毫不猶豫、馬力全開一氣呵成直衝本壘。但這記精彩的play最終因天使的防禦瑕疵被判定為三壘安打與失誤進壘。大谷翔平今日不僅在第8局有高光表現，整場比賽的腳程都令人驚嘆。1局上大谷首打席便選到四壞球保送，隨後靠著貝茲（Mookie Betts）的安打推進與隊友犧牲飛球，率先跑回道奇隊的第1分。來到3局上，大谷在1出局後的第二打席陷入苦戰，在2好2壞時，他不慎將一顆自打球直接狠狠砸在自己左腳膝蓋附近，當場痛得大喊出聲「啊ー！」讓教練團驚出一身冷汗。不過，強韌的大谷在隨後依舊耐心地選到本日第二次保送，更在接下來貝茲打擊時，無懼自打球的疼痛，拔腿狂飆策動了本季第6次盜壘成功。隨後，他再度利用貝茲的右外野飛球一口氣進佔三壘，跑壘時的激走完全看不出任何傷痛。近期因「二刀流兩頭燒」而陷入短暫打擊迷航的大谷翔平，近期已逐漸找回球感。他在12日對陣巨人隊時才剛敲出睽違53個打席的賽季第7轟；13日在球團方針安排下，繳出7局無失分的賽揚級好投奪下本季第3勝。在14日經歷了開季44場以來的首次徹底輪休（僅代打待命未上場）後，重返打者身分的大谷在15日就敲出大聯盟生涯第200支二壘安打。加上今日單場跑出賽季首支三壘安打、兩度選到保送並跑回分數的瘋狂表現，大谷翔平正用全面的進攻維度粉碎先前的低潮質疑。目前他的賽季數據累積為打擊率0.240、7發全壘打、17分打點與6次盜壘成功。