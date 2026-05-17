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臺灣百年棒球史 l 以時間為軸，對照中國信託長期投入棒球的軌跡， 回顧臺灣棒球百年發展 l 復刻50至60年代臺灣客廳，讓民眾回憶徹夜死守電視， 為中華小將加油的熱情

通往世界紀錄的起點 l 重現王貞治父母經營的中華料理店「五十番」與其練就「 稻草人打擊法」的榻榻米，更取得日職軟銀鷹授權， 一比一複製王貞治博物館展出之生涯大事紀 l 首度展出2023年臺北大巨蛋啟用時，王貞治使用的紀念球棒、 手套、簽名球以及簽名手拓版 l 辜仲諒董事長珍藏王貞治、長嶋茂雄「ON砲」紀念海報組、 王貞治第756支全壘打紀念組、第800支全壘打紀念組

中華職棒興衰史 l 打造臺北市立棒球場牌樓畫面，重溫職棒元年榮景， 正視打假球案的黑暗期 l 中國信託重回棒球領域，改善臺灣棒球環境的歷程 l 陳列歷代兄弟球衣，並向球迷心中的寄託「中職先生」彭政閔致敬， 展出其生涯成就、引退球衣等

灌溉國球的底蘊 l 中信慈善基金會「愛接棒計畫」緣起與成果， 陳列偏鄉孩子的感謝信，計畫啟動至今已培育42位國手、19位中 職選手的成果 l 「臺灣甲子園」中信盃黑豹旗每年逾200隊參賽， 展出科班與社團球隊小故事、實戰球衣與簽名球， 鼓勵高中生站上紅土，勇敢追夢

站上世界舞臺 l 向「伸卡王子」王建民致敬，回顧他棒球生涯旅美事蹟， 陳列簽名球、於紐約洋基隊首勝紀念表 l 中華隊於歷屆國際賽精彩表現，展出2024年P12冠軍中華隊、 2026年WBC中華隊全隊簽名球與簽名球衣