今日於臺北市南港區的中國信託金融園區多功能會場舉行，臺北市市長蔣萬安、運動部產業及科技司司長王詔民、國家運動訓練中心執行長趙士強、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管（Chief Baseball Officer）栗山英樹、中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）董事長辜仲諒、臺灣傳奇球星王建民、彭政閔、各級棒球教練與球員，以及中信金控與各子公司高階主管共同出席見證。
臺北市市長蔣萬安致詞時感謝中國信託支持中信兄弟棒球隊，支持基層棒球、各級賽事及職棒發展，特別冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」），提供優質比賽舞臺，讓高中的孩子在球場上盡情發揮。蔣萬安市長特別恭喜中國信託走過一甲子，為臺灣貢獻與付出，也祝福臺灣棒球蓬勃發展、中國信託邁向下一個輝煌的60年。
兄弟隊史挺過假球黑暗期 辜仲諒2013年底挺身而出
中信金控董事長顏文隆指出，中國信託一甲子以來除了提供客戶最優質服務，更重要是秉持We are family的品牌精神，長期推廣臺灣民眾喜愛的棒球運動，投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓，今年策劃「中信60甲子緣」棒球特展，回顧臺灣棒球發展的歷史，以及臺灣人對於棒球的信念與堅持，見證臺灣棒球經過長年的汗水累積至今終於開花結果，是每一位臺灣人的驕傲，也是中國信託的驕傲。
顏文隆董事長表示，身兼中華棒協理事長的辜仲諒董事長曾說過，臺灣棒球發展並不是一帆風順，曾歷經打假球的黑暗期，那是所有球迷心中的痛，但辜仲諒董事長在2013年底挺身而出，促成中國信託接手兄弟象，才有今天中華職棒的榮景，以及臺灣棒球世界排名第二的成績。
棒球特展分成6大展區 「稻草人打擊法」向王貞治致敬
「中信60甲子緣」棒球特展分為「臺灣百年棒球史」、「通往世界紀錄的起點」、「中華職棒興衰史」、「灌溉國球的底蘊」、「站上世界舞臺」、「中華隊的驕傲臺灣之光」等六大展區。
以嘉義農林學校（Kano Baseball Team, KANO）威震日本甲子園、臺灣棒球「三冠王」榮耀，一路到職棒聯盟成立、假球黑暗期，以及中國信託投入五級棒球發展、中華隊勇奪「世界棒球12強賽」（Premier 12）冠軍登頂為策展元素，記錄臺灣棒球面對挫折與低潮，展現團結一致、遇強則強、永不放棄的精神，團結全臺灣民眾的故事。辜仲諒董事長及蔣萬安市長特別與新竹縣關西國中、關西國小、南投縣新街國小的球員一同觀展，且於「通往世界紀錄的起點」展區駐足，做出「稻草人打擊法」的動作，向世界全壘打王王貞治先生致敬。
陳列五級棒球動人故事 展出孫易磊、林維恩實戰球衣
臺灣棒球開花結果，有賴長年扎根基層。「中信60甲子緣」棒球特展的「灌溉國球的底蘊」展區，展出中信慈善基金會「愛接棒計畫」與「臺灣甲子園」中信盃黑豹旗推動成果，陳列偏鄉少棒、青少棒球員感謝信與動人故事。
此外，曾受黑豹旗磨練，如今成為旅外球員孫易磊、林維恩當年的實戰球衣；「中華職棒興衰史」展區不只於入口處復刻當年臺北市立棒球場牌樓，帶球迷重溫職棒元年的欣欣向榮，也勇於面對職棒打假球的黑暗期及中國信託重回職棒、贊助中信兄弟棒球隊的關鍵轉折，展區亦羅列中國信託力挺中華隊征戰國際舞臺，讓世界透過棒球看見臺灣的精采賽事。
中信特攻、飛牡蠣電競戰隊都加入 還有王建民巨幅形象廣告
「中信60甲子緣」棒球特展同時展出新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊，以及中國信託女子高爾夫之星等體育公益成果。因應棒球特展開幕，中國信託金融園區內兩棟大樓外牆張貼巨幅形象廣告，由「強投」王建民、「猛打」彭政閔領銜。
其中，「強投定勝勢」寓意中國信託憑藉穩健經營與精準布局，持續厚植實力，投出「臺灣第一金融品牌」的卓越成績；「猛打創新局」展現企業突破既有框架、推動服務創新的動能，不僅向臺灣國球致敬，更象徵中國信託將以深厚根基為起點，持續創新前行，邁向下一甲子。
「中信60甲子緣」棒球特展的展出期間自今年5月19日至6月21日，每週二至週日上午11點至晚上8點30分於中國信託金融園區多功能會場（Lalaport南港7樓）免費入場，請參考Home Run Taiwan臉書粉絲團或官網。
「中信60甲子緣」棒球特展六大展區簡介
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展區名稱
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特色
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臺灣百年棒球史
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l 以時間為軸，對照中國信託長期投入棒球的軌跡，
l 復刻50至60年代臺灣客廳，讓民眾回憶徹夜死守電視，
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通往世界紀錄的起點
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l 重現王貞治父母經營的中華料理店「五十番」與其練就「
l 首度展出2023年臺北大巨蛋啟用時，王貞治使用的紀念球棒、
l 辜仲諒董事長珍藏王貞治、長嶋茂雄「ON砲」紀念海報組、
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中華職棒興衰史
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l 打造臺北市立棒球場牌樓畫面，重溫職棒元年榮景，
l 中國信託重回棒球領域，改善臺灣棒球環境的歷程
l 陳列歷代兄弟球衣，並向球迷心中的寄託「中職先生」彭政閔致敬，
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灌溉國球的底蘊
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l 中信慈善基金會「愛接棒計畫」緣起與成果，
l 「臺灣甲子園」中信盃黑豹旗每年逾200隊參賽，
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站上世界舞臺
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l 向「伸卡王子」王建民致敬，回顧他棒球生涯旅美事蹟，
l 中華隊於歷屆國際賽精彩表現，展出2024年P12冠軍中華隊、
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中華隊的驕傲 臺灣之光
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l 站上美國職棒大聯盟（MLB）殿堂的臺灣球員的球衣或簽名球
l 於日職奮戰的臺灣球員簽名板或球衣