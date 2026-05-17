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▲味全龍內野手張政禹今日成功「盜本壘」，根據中職紀錄組提供的「聯盟史上純盜本壘記錄」，張政禹為史上第6人。（圖／中職紀錄組提供,2026.5.17）

中華職棒味全龍內野手張政禹今（17）日「跑出」新紀錄，此役面對樂天桃猿，7局下張政禹在三壘時，大膽發動盜本壘，讓桃猿投手林子崴措手不及，張政禹盜本壘成功。根據中職「聯盟史上純盜本壘記錄」，張政禹是中職史上第6人、味全龍隊史第1人。龍隊終場就靠著先發投手梅賽鍶（C.C. Mercedes）的8局無失分好投，以2：0完封桃猿，完成系列賽橫掃。此役張政禹扛先發第6棒、二壘手，前2個打席無安打，7局下龍隊1：0領先桃猿，張政禹從桃猿中繼投手林子崴手中敲安，後續靠著蔣少宏的安打進佔三壘，龍隊兩出局後攻佔一、三壘，得點圈機會輪到王順和打擊。根據中職紀錄組提供的「聯盟史上純盜本壘記錄」，張政禹是史上第6位成功「盜本壘」的球員，前5人分別是1997年和信鯨拉飛力（Rafaelito Mercedez）、1999年三商虎馬丁尼（Gabriel Martinez）、2001年興農牛黃忠義、2003年誠泰Cobras丘昌榮以及2004年誠泰Cobras黃高俊。