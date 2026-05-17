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▲統一獅本場派出獅吼宮出陣，最終成功逆轉中信兄弟，捍衛亞太主場。（圖／統一獅提供）

中信兄弟今（17）日交手統一獅，企圖上演本季首度三連戰橫掃，本土投手伍立辰先發主投4局無失分，無奈牛棚六局下放火，單局慘丟4分被逆轉，九局上展開反撲，一二壘有人大好局面下，高宇杰敲出強勁滾地球，卻被林泓弦上演撲接超美技，形成再見雙殺，中信兄弟終場3：4被逆轉輸球，苦吞本季第22敗。兄弟、統一獅稍早上演土投大對決，兄弟先發伍立辰投出4局無失分，59球中包含41顆好球，僅被打出2支零星安打、另添3次三振、全場0保送，表現堪稱完美。黃衫軍打線則在第四局靠連3支串聯安打先馳得點，下個半局隊魂王威晨帶傷拼回第3分，兄弟比賽前段取得3：0領先，距離本季首度三連勝橫掃只剩一步之遙，還是在客場亞太球場完成，讓紀錄更顯難得。想不到第六局風雲變色，陳傑憲先選到保送上壘，林佳緯、林子豪串聯安打形成滿壘，兄弟換下盧孟揚，由錢可倫接手，結果被朱迦恩掃出一支三壘安打直接逆轉，下一棒蘇智傑再打進超前分，統一獅單局攻下4分逆轉戰局。九局上，1分落後的兄弟展開最後反撲，1出局後黃韋盛棒打統一獅終結者鍾允華，二壘安打率先上壘，王威晨選到四壞保送，形成一二壘有人局面，想不到本場勞苦功高的高宇杰打出強勁滾地球，統一獅游擊手林泓弦上演撲接超美技，轉傳給二壘手林靖凱封殺二壘跑者後，再轉傳到一壘形成雙殺，比賽直接結束。統一獅本場有驚無險守下領先，終場4：3擊敗中信兄弟，終結本季在亞太主場對戰4連敗，中信兄弟則終止2連勝、苦吞本季第22敗，單周一舊只有2勝入袋。