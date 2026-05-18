我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊的球迷終於要迎來好消息了！在歷經漫長的復健期後，洋基王牌右投柯爾（Gerrit Cole）距離重返大聯盟僅剩最後一步，在今（18）日的小聯盟復健賽狂飆99.6英哩（約160.3公里）火球，證明自己已經恢復至過往身手。球團目前規劃讓柯爾在小聯盟再投一場復健賽，隨後他有望在，正式回到久違的大聯盟先發輪值。柯爾日前首度升上3A進行復健登板，他用實際行動證明自己已準備好重返戰場，此役他主投最令條紋軍振奮的是，柯爾此場比賽的，不論是球速還是續航力，都已極度接近恢復至他的巔峰水準。這也是自2025年3月接受韌帶重建手術（TJ手術）後，他在小聯盟累積的第6場復健賽，目前總計已投29局、送出28次三振。「到目前為止一切都很好，這是一段很好的進展，投球數穩定增加、恢復狀況很好，球速和控球同樣持續提升，」柯爾坦言，這是一段將近17個月沒在大聯盟投球的漫長考驗，並打趣地說：「這段過程讓我學到，我知道自己有能力保持耐心。」洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）與總教練布恩（Aaron Boone）原本設定柯爾會在5月底或6月初歸隊，如今他的復健進度完全符合預期。布恩也對柯爾的狀態讚不絕口：「他已經很接近了，我們真的很喜歡他現在的狀態，他看起來處在很好的位置，這會是我們先發輪值非常重要的補強。」柯爾的回歸對洋基來說堪稱雪中送炭。由於另一名明星左投弗里德（Max Fried）日前因左手肘骨挫傷剛被放進15天傷兵名單，預計將缺陣數週。柯爾對此表示：「弗里德受傷很不幸，但幸好我們有不錯的深度可以頂上。」在柯爾歸隊前的過渡期，洋基將暫時由菜鳥右投艾爾默·羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）頂替輪值，並預計在週末的地鐵大戰中完成生涯第3場大聯盟先發。目前洋基的先發輪值雖然有變數——如左投羅登（Carlos Rodón）傷癒復出後的兩場先發內容不盡理想。但好消息是，小將施利特勒（Cam Schlittler）開季繳出6勝1敗、防禦率1.35的神級表現，已被視為美聯賽揚獎的熱門人選之一；加上韋瑟斯（Ryan Weathers，防禦率3.00）與沃倫（Will Warren，5勝1敗、防禦率3.42）的表現也都相當穩定，只要迎回健康的柯爾，洋基的「先發輪值」將會充滿極高的宰制力。