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▲曾是2020年選秀大會最後一順位（第60順位）的梅里爾，在球隊薪資空間卡死的情況下，曾面臨沒有任何球隊願意開出強烈合約的窘境。（圖／路透／達志影像）

最偉大的季後賽舞台，往往屬於那些在關鍵時刻挺身而出的板凳奇兵。克里夫蘭騎士今（18）日在與底特律活塞的搶七生死戰中（Game 7），上演了屬於他們自己的神話。在客場頂住巨大壓力的情況下，騎士隊最終以125比94、高達31分的驚人分差血洗對手。而這場史詩級大勝的主角，不是領取頂薪的超級巨星，而是10個月前在自由市場上幾乎沒有任何球隊願意收留的射手梅里爾（Sam Merrill）。梅里爾這場比賽開打前，各界都在關注騎士隊是否能在這場高張力對決中勝出。特別是陣中老將哈登（James Harden）再次陷入「G7低迷魔咒」，全場10投僅2中、手感冰冷。原本騎士隊當地球評克勞利（Caleb Crowley）還信誓旦旦地公開建議，教練團應該縮減梅里爾的出場時間，將更多犯錯空間讓給斯特魯斯（Max Strus）與韋德（Dean Wade）。未料梅里爾今日直接用行動擊碎所有質疑。他從板凳出發展現驚人的得分爆發力，全場進攻極度高效，10投7中狂轟全隊最高的23分，其中包含在角落瘋狂重創對手的5發三分彈，甚至還上演了一次點燃全場氣氛的精彩「四分打」。除了外線火力全開，梅里爾在防守端的投入程度更讓活塞隊的持球者吃盡苦頭。他全場不僅貢獻一次關鍵抄截、勇敢站在禁區製造對方帶球撞人，更數度在第一線成功對位、死死掐斷底特律的進攻推進，攻守兩端的全能表現徹底打殘對手。硬上限」最讓全美媒體感到震驚的是梅里爾坎坷的職業生涯。作為2020年NBA選秀大會上的「最後一名（第60順位）」、被戲稱為最後一名的邊緣人，梅里爾在密爾瓦基公鹿與曼菲斯灰熊各待了一季後就被放棄，直到2022年才輾轉來到克里夫蘭。在經歷了G League（發展聯盟）的沉澱與掙扎後，他這幾年逐步在騎士隊站穩腳步，上場時間從17.5分鐘一路攀升到本季場均26.5分鐘，並有38場擔任先發。然而，就在10個月前，由於全聯盟各隊在自由市場上普遍看衰他的防守上限，加上騎士隊內部面臨嚴格的「第二條豪華稅」壓力，騎士制服組大膽採取了「心理戰術」，他們僅向梅里爾開出一份極具試探性的4年4600萬美金微薄合約，並大膽放話要他在自由市場上去尋找更好的報價。梅里爾結果正如騎士所料，在市場寒冬下，並沒有其他具備薪資彈性的球隊願意為他砸大錢。反觀與他同期的多位側翼工兵，沃克（Nickeil Alexander-Walker）拿到了兩倍薪資、肯納德（Luke Kennard）年薪高達1100萬、米契爾（Davion Mitchell）1200萬、連勒佛特（Caris LeVert）都坐擁1450萬年薪，甚至連今日在活塞隊枯坐板凳、毫無貢獻的鄧肯羅賓森（Duncan Robinson）合約都遠超梅里爾。梅里爾本賽季的薪資僅僅只有850萬美金，未來四年的平均年薪也才950萬美金。在這個千萬年薪滿天飛的抱團時代，一位具備頂級跑動接球投射、能自主解危且防守不失位的側翼神射手，竟然領著如此實惠的薪水。美媒專家賽後一致公認，這筆合約在未來兩年內，絕對會躍升為全NBA最具統治力與性價比的「超級神約」。