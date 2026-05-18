克里夫蘭騎士今（18）日在東區季後賽次輪G7以125：94大勝底特律活塞，繼2018-19賽季後，首度晉級東區決賽，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）此戰砍下全場最高的26分外帶6籃板、8助攻，賽後騎士主帥阿特金森（Kenny Atkinson）盛讚米契爾的表現，更直言他就是球隊「燈塔」艾倫（Jarrett Allen）也透露米契爾透過「無私打法」串聯全隊。
騎士開季不順 米契爾帶隊重返前段班
騎士在開季之初遭遇嚴重的傷兵潮，球隊排名一度跌到東區第9名，但米契爾在例行賽出賽70場，場均繳出27.9分、4.5籃板、5.7助攻的表現，最終率領騎士以東區第4名晉級季後賽，並在前兩輪分別淘汰多倫多暴龍以及底特律活塞，帶領騎士睽違8年重返分區決賽舞台，同時也是米契爾生涯首度晉級分區決賽。
主帥、隊友都盛讚表現 米契爾迎生涯首次分區決賽
G7賽後，阿特金森表示米契爾是今天球隊贏球的關鍵，同時在球隊陷入低潮時，他就是球隊的燈塔，「「你以為他不能更強了，但他今天偏偏打破了極限！一切進攻都是從他開始的。防守、籃板、撕裂禁區、帶動隊友，這是今天贏球的關鍵，他完全掌控了整場比賽的節奏，在今年那些局勢不妙、球隊陷入低谷的時刻，是他把大家緊緊凝聚在一起。他是我們的燈塔、我們的光芒，他的領袖氣質帶領我們在球場上昂首前行。」
騎士中鋒艾倫此戰拿下23分、7籃板，在賽後受訪時同樣稱讚米契爾的表現，並分析米契爾是如何用「傳球優先」的態度帶動全隊氣勢，「他一開賽時，並沒有打算自己接管比賽，也沒有想要一個人包辦所有得分。相反地，他一上場就試圖不斷分享球、送出助攻。我認為這對於像他這樣的球隊領袖來說太關鍵了，先想著讓隊友們找到節奏，然後自己再開啟進攻模式。」
資料來源：《The Sporting News》
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騎士在開季之初遭遇嚴重的傷兵潮，球隊排名一度跌到東區第9名，但米契爾在例行賽出賽70場，場均繳出27.9分、4.5籃板、5.7助攻的表現，最終率領騎士以東區第4名晉級季後賽，並在前兩輪分別淘汰多倫多暴龍以及底特律活塞，帶領騎士睽違8年重返分區決賽舞台，同時也是米契爾生涯首度晉級分區決賽。
主帥、隊友都盛讚表現 米契爾迎生涯首次分區決賽
G7賽後，阿特金森表示米契爾是今天球隊贏球的關鍵，同時在球隊陷入低潮時，他就是球隊的燈塔，「「你以為他不能更強了，但他今天偏偏打破了極限！一切進攻都是從他開始的。防守、籃板、撕裂禁區、帶動隊友，這是今天贏球的關鍵，他完全掌控了整場比賽的節奏，在今年那些局勢不妙、球隊陷入低谷的時刻，是他把大家緊緊凝聚在一起。他是我們的燈塔、我們的光芒，他的領袖氣質帶領我們在球場上昂首前行。」
騎士中鋒艾倫此戰拿下23分、7籃板，在賽後受訪時同樣稱讚米契爾的表現，並分析米契爾是如何用「傳球優先」的態度帶動全隊氣勢，「他一開賽時，並沒有打算自己接管比賽，也沒有想要一個人包辦所有得分。相反地，他一上場就試圖不斷分享球、送出助攻。我認為這對於像他這樣的球隊領袖來說太關鍵了，先想著讓隊友們找到節奏，然後自己再開啟進攻模式。」
資料來源：《The Sporting News》