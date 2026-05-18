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▲辛納（Jannik Sinner）與魯德（Casper Ruud）在賽後相擁。（美聯／路透／達志影像）

義大利24歲網球天王辛納（Jannik Sinner）台灣時間今（18）日凌晨，於羅馬大師賽（義大利公開賽）直落二擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud）封王，不僅是地主國相隔50年的冠軍，辛納更在家鄉集齊了職業生涯全部九站的「ATP1000」大師賽冠軍，達成「生涯金大師（Career Golden Masters）」壯舉，成為歷史上最年輕、且唯二能達此成就的男子球員，與喬科維奇（Novak Djokovic）比肩，不過辛納的大師賽跨季連勝紀錄來到34場，已超越了喬科維奇的31場紀錄，有望繼續挑戰高峰。世界球王辛納（Jannik Sinner）於羅馬大師賽決賽中，交手挪威紅土名將魯德（Casper Ruud）。魯德過去在法網有著兩屆亞軍的輝煌履歷，他在2022年不敵「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）、2023年敗給喬科維奇。開局雙方你來我往，魯德率先發難完成破發，取得2：0領先，不過辛納後續順利破發，又靈活變奏，連放三記神乎其技的小球（Drop Shots），兩盤皆以6：4、6：4擊敗對手，最終直落二收下冠軍。這座冠軍突破了地主國義大利長達半世紀的「冠軍荒」，由辛納成功將獎盃留在義大利，他在賽後表示，「繼阿德里亞諾（Adriano Panatta）奪冠的50年之後，我們終於贏回了一座非常重要的獎盃」，向在現場觀賽、現年75歲的前義大利男單傳奇阿德里亞諾分享喜悅。對手魯德在賽後領獎時，也向心服口服地向辛納致敬，「你今年賽季做到的成就，簡直無法用言語形容。能親眼見證你打球是種榮幸，恭喜你載入史冊。」目前24歲的辛納，隨著拿到羅馬大師賽冠軍後，已集齊全球九站「大師賽全滿貫」，達成「生涯金大師（Career Golden Masters）」，成為繼傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）後歷史第二人。對此，辛納開心表示，「沒有比這裡更完美的地方，來達成這項紀錄了」辛納說，「對於一個義大利人來說，這是我們打網球最特別的地方之一，在我的職業生涯中能至少在這裡贏得一次冠軍，對我而言意義重大。」喬科維奇當年是在2018年的辛辛那提大師賽，以31歲的年紀完成了這項「生涯金大師」任務，辛納卻在24歲就達成相同成就，成為目前最年輕的紀錄保持人。辛納的優越表現，也讓喬帥在Instagram盛讚，「歡迎加入這個專屬俱樂部，詹尼克（Jannik）」展現前輩風範。辛納不僅與喬科維奇齊名，他在今天奪冠後，創下史無前例的大師賽跨季連續6站奪冠神蹟，將大師賽連勝紀錄堆高至驚人的34連勝，他在這次八強戰擊敗魯布列夫（Andrey Rublev）時，就已打破了喬科維奇保持的31連勝紀錄，有望繼續突破自我、寫下歷史。