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▲馬刺靠著王牌巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在攻防兩端的統治級外星人表現，終場以122：115二度延長險勝雷霆，成功在客場拔得頭籌，同時也送給衛冕軍今年季後賽的第一場敗仗。（圖／美聯社／達志影像）

▲哈珀（Dylan Harper）例行賽場均僅11.8分，但到了季後賽，他反而越來越成熟，場均得分來到13.7分、5.1籃板，外線命中率更穩定在38.1%。（圖／美聯社／達志影像）

NBA西區決賽第一場今（19）日迎來歷史級的史詩大戰，聖安東尼奧馬刺在當家球星福克斯（De'Aaron Fox）因傷缺陣的逆境下，客場與奧克拉荷馬雷霆鏖戰至2OT，最終以122：115險勝拔得頭籌。本場比賽雙方血戰，不僅寫下分區決賽睽違多年的2OT紀錄，馬刺雙星文班亞馬（Victor Wembanyama）與年輕榜眼哈珀（Dylan Harper）更聯手刷新了多項高懸多年的NBA季後賽歷史神蹟。這場比賽強度令人窒息，正規時間與第一個延長賽兩隊互不相讓。第一個延長賽最後26秒，文班亞馬飆進追身超遠三分彈將比分扳成108平手；隨後雷霆防守悍將卡魯索（Alex Caruso）在最後一刻成功破壞馬刺卡斯爾（Stephon Castle）的空接，讓比賽進入分區決賽自2019年（暴龍對公鹿）以來、睽違7年的首度雙延長。若單看西區決賽，更是自1976年後來首度出現雙延長的情況。馬刺最終在第二個延長賽帶走勝利，不僅寫下歷史，更一舉終結了雷霆今年在季後賽的9連勝不敗神話。馬刺少主文班亞馬此役出戰48分42秒，創下個人NBA單場出場時間新高。他全場25投14中、罰球13中12，狂轟41分、24籃板、3助攻、3阻攻，在第二個延長賽更對雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）完成高難度的「2+1」重錘爆扣，徹底主宰禁區。此役過後，文班亞馬締造了多項驚人紀錄：：單場41分、24籃板皆創下個人季後賽生涯單場最高數據。：成為馬刺隊史上繼名人堂中鋒「海軍上將」羅賓遜（David Robinson）之後，第二位能在季後賽單場砍下至少40分20籃板的球員。：成為自2003年獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki，38分15籃板）後，首位在分區決賽首秀就交出至少25分15籃板的球員。：現年22歲135天的文班亞馬，在進入分區決賽時場均得分與籃板均領跑全隊，超越了2020年的塔圖姆（Jayson Tatum，22歲192天），成為NBA歷史上達成此成就最年輕的球員。文班亞馬鬼神般的表現讓76人記者Austin Krell驚嘆：「我的天吶，看來我們所有人得抽空去和文班亞馬的那些少林武僧朋友們待上一段時間了。」火箭記者Bradeaux也發文直言：「那些說『詹姆斯退役後就沒人看NBA了』絕對是史上最大笑話，我們正見證近年最精彩的籃球賽。」除了文班亞馬，頂替受傷的福克斯先發上陣的年輕榜眼哈珀，更是馬刺此役過關的另一大功臣。哈珀全場貢獻24分、11籃板、6助攻，並在防守端化身神偷、狂繳7次抄截。儘管他20投8中的命中率一般，但關鍵時刻7罰全中，並在防守端給予雷霆後場極大壓力。年僅20歲的哈珀也憑藉這場全能表現，一口氣改寫四項紀錄：：成為NBA季後賽歷史上，首位單場砍下至少「24分+10籃板+6助攻+7抄截」的球員。：以20歲78天的年紀，寫下季後賽單場得分、籃板、助攻、抄截皆達5+的歷史最年輕紀錄。：成為NBA歷史上首位在分區決賽單場貢獻至少7次抄截的球員。：超越諸多前輩，成為馬刺隊史首位在季後賽單場完成7次抄截的球員。前NBA球員蓋伊（Rudy Gay）賽後在社群媒體讚嘆：「馬刺和雷霆的這組對決，將會成為最偉大的系列賽之一。」美記Joey Linn也表示，這場激戰找回了2010年代那種令人血脈噴張、充滿競爭感的西決傳統。在馬刺年輕後場雙槍哈珀與卡斯爾挺過「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等頂級球星的考驗後，據馬刺隊記報導，賽後馬刺更衣室裡爆發出瘋狂的歡呼聲與掌聲。馬刺帶著各項歷史紀錄與1：0的領先，成功反客為主，也讓這組新世代的強強對決更加備受期待。