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在今（19）日結束的西區決賽首戰中，聖安東尼奧馬刺隊以122：115驚險擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，搶下關鍵首勝。整場比賽的焦點全聚焦在馬刺新星文班亞馬（Victor Wembanyama）身上，他不僅狂轟41分24籃板3阻攻的歷史級數據，更在賽後受訪時直言不諱，承認在賽前看到雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領取年度MVP獎座的頒獎儀式，確實成為了他今晚大爆發的動力。這場比賽前夕，主場的雷霆隊為剛蟬聯MVP的亞歷山大舉辦了隆重的頒獎儀式。當被記者問到，目睹競爭對手在眼前領取至高榮譽，是否讓他將這場比賽變成兩個人之間的「私人恩怨」時，文班亞馬並沒有掩飾自己的競爭天性，直率回應：「是的，確實如此。」面對記者追問他在這場極具意義的西決首戰前，目睹他人奪獎的感受，這位22歲的超級新星展現了超越年齡的成熟與野心：「這感覺就像是我還有很多東西需要去學習，而我希望在我的職業生涯中，能多次贏得那座獎盃。」儘管現場媒體不斷試圖將他拱上「當今NBA第一人」的寶座，但文班亞馬表現得極為冷靜。在被問到這場史詩級表現後，是否覺得自己已是聯盟最佳球員時，他笑著回答：「我現在只覺得累。這並不是我目前會去思考的問題。世界上有80億人口，所以就會有80億種觀點，我們拭目以待吧。」儘管個人數據亮眼，但文班亞馬將這場勝利歸功於全隊15名球員的凝聚力。他也特別提到了因右腳踝扭傷而缺陣的老將福克斯（De'Aaron Fox）。雖然無法上場，但福克斯整場比賽在場邊扮演了「影子教練」的角色，頻頻指點隊上的年輕後衛。「這非常重要，」文班亞馬說，「作為一名控球後衛，他能洞察到很多場上的細節，他給年輕球員提供的指導真的太棒了。我知道大家都會做他的堅強後盾。」馬刺隊本季展現出的冷靜與從容，讓許多球評感到震驚，畢竟這是一支成員大多未曾踏上分區決賽舞台的年輕軍團。文班亞馬對此表示，這歸功於球團管理層正確的建隊思維。「我們渴望贏下所有比賽，我很幸運，我們管理層中有懂得如何奪冠的人。他們把正確的人凝聚在一起，給了我們一個機會，」文班亞馬堅定地說，「我們確實還有很多事情要做，很多東西要學，還有許多目前無法預知的考驗在前頭。但我想傳遞的信息是，無論任何環境、地點，我們已經準備好對抗任何人。儘管我們還在積累經驗，但我們的付出會用盡全力來彌補。」