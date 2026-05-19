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聖安東尼奧馬刺隊在西區決賽首戰歷經兩度延長，今（19）日以122：115驚險氣走奧克拉荷馬雷霆。賽後馬刺主帥米奇強森（Mitch Johnson）透露，核心人物文班亞馬（Victor Wembanyama）延長賽一次超遠三分投射，只因雷霆「防守還沒有完全組織好」，文班才可以在沒人盯防的狀況下追分。強森讚文班亞馬是「天賦最大化」，不僅在場上展現神級統治力，在暫停時也暖心鼓舞了弟弟們，與卡斯特（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）一起吹響馬刺年輕勢力的號角，盡顯聖城新一代領袖的非凡風範。馬刺今天在滿場藍色暴風之下，文班亞馬（Victor Wembanyama）在延長賽的關鍵超遠「LOGO SHOT」，人還沒到三分線就起跳投球，空心入網扳平比數，也讓雷霆場邊球員、球迷直搖頭，感受到滿場藍色軍團萬般無奈。事實上，今天文班亞馬三分球出手不多，只嘗試2顆，但唯一一次進球就是這顆外線大砲，最終馬刺以122：115氣走雷霆，搶下西決關鍵第一勝。馬刺主帥強森（Mitch Johnson）賽後也談及這顆關鍵球，竟透露「當時他們（雷霆）的防守還沒有完全組織好」，文班抓準機會得分。強森繼續補充，「我們在不叫暫停的情況下直接打轉換，加上之前錯失了一些很好的投籃機會。」他認為，馬刺即使沒有絕對優勢，球員們也有一定的反攻強度，「當時對手還沒能完全貼身盯防，他（文班亞馬）站了出來並成功回應了挑戰。」目前年僅22歲的馬刺核心人物文班亞馬，今天不僅在場上展露霸氣的宰制力，也被注意到在場邊頻頻給予隊友支持，今天後衛卡斯特（Stephon Castle）雖表現優秀但失誤較多，文班亞馬就會上前摸摸頭表示安慰，也和表現優異的哈波（Dylan Harper）互相鼓舞，展現同儕之間的情感支持。「我認為這是他今年成長過程中非常重要的一部分。」強森認為文班成長幅度大，也不僅限於場上，「我想在賽季開始時，他就堅信這一點：成為領袖從來沒有所謂的完美時機。」米奇也讚賞文班亞馬即使有著先天優勢，仍全力練習力求進步，「他投入了更多的努力和準備工作，將這種天賦最大化。」談及文班亞馬、哈波、卡斯特三位小將在場上努力拚戰的模樣，強森欣慰表示，他們雖少了大賽經驗，一路走來也不總是順風局，「但這些傢伙都無比渴望去迎接這些關鍵時刻，看到他們如此團結一致並共同去發起衝擊，真的讓人感到非常有樂趣。」另一邊，今天因腳傷無法上場的當家後衛福克斯（De'Aaron Fox），則一直被轉播畫面拍到在場邊為小老弟們加油。強森分享，福克斯在休息區也沒閒著，大讚他在替補席上發揮重要影響力，「他一直不停地給場上的球員指導和交流，提供的戰術視角和經驗對球隊來說真的是極大的幫助。」感謝福克斯的付出。