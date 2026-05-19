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▲文班亞馬承認在賽前看到雷霆球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領取年度MVP獎座的頒獎儀式，確實成為了他今晚大爆發的動力。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺在西區決賽首戰122：115擊敗奧克拉荷馬雷霆，搶下開門紅。這場比賽足以被載入史冊，不僅因為文班亞馬（Victor Wembanyama）轟下41分、24籃板的「張伯倫級」數據，更因為他以一種近乎特別、前所未見的方式影響比賽。今天這場比賽前，聯盟總裁蕭華（Adam Silver）為亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）頒發MVP獎項，結果文班亞馬在G1展現了更勝一籌的影響力。MVP的意義是什麼？「最有價值球員」不僅僅是得到最多分，擁有無法被防守的殺招，而是對於比賽勝利影響最大的那個人，文班亞馬正用其劃時代的天賦，一次又一次地向我們證明這點。亞歷山大（SGA）本賽季蟬聯MVP，本季他的表現也確實實至名歸，不會有人他不該拿這個獎；但今晚在奧克拉荷馬的客場，文班亞馬展現的是另一種層次的價值。誰還記得當年諾威斯基（Dirk Nowitzki）在2007年拿下MVP時的畫面？當時達拉斯小牛（現獨行俠）已經被淘汰了，他的恩師尼爾森（Don Nelson）率領金州勇士上演「老八傳奇」毀掉其冠軍夢。德佬在得獎後不無遺憾地表示自己很開心能和喬丹、比爾羅素這些人比肩，「季後賽失利後，這幾天確實很難熬，但我意識到我和球隊度過了一個精彩的賽季，我們一起贏得了一些偉大的比賽，這絕對是難忘的經歷。」很長一段時間，人們提到這座MVP時，只是想嘲笑諾威斯基在季後賽是個軟蛋，直到他在2011年擊敗邁阿密熱火奪冠為止。當然，SGA去年已經拿了一座冠軍了，但諾威斯基的經歷說明：如果你不能透過冠軍加值，MVP的價值很有限，因為這座獎項的名字叫做「最有價值球員」，價值是體現在幫助贏球之上。文班亞馬今天就展現了他獨一無二的價值，他對比賽產生的影響力，只有他自己能夠做到。數據顯示，前三節當文班亞馬在場時，雷霆整體投籃命中率僅有32%（50投16中）；一旦他下場，雷霆隨即回升至62.5%（16投10中）。這。當文班亞馬駐守籃下，雷霆所有的進攻戰術都必須繞道而行。哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）作為先發中鋒，因無法在文班的籠罩下提供任何進攻貢獻，全場僅出賽12分鐘便徹底被棄用。這就是MVP級別的影響力，他甚至不需要出手投籃，你的存在本身就足以毀掉對方的輪替體系。雷霆為聯盟防守效率第一的球隊，教頭戴格諾特（Mark Daigneault）在首戰中被迫進行了極高強度的陣容實驗。為了應對文班亞馬的防守覆蓋，雷霆不得不提早祭出卡魯索（Alex Caruso）擔綱奇兵，甚至全場試圖用五小陣容來「遷就」文班的禁區防守。這正是文班亞馬的價值所在，雷霆為了他必須大幅改變輪換，必須讓卡魯索瘋狂出手三分（全場命中8記三分，貢獻31分）。儘管卡魯索投進足夠多的球，馬刺還是賭贏了。延長賽關鍵時刻，文班亞馬那記在柯瑞（Stephen Curry）十年前曾絕殺雷霆的同一個點投進的超遠三分，不單單是技術的展現，更是一種心靈打擊。你能感覺到雷霆在第二度延長賽時軟下來了，馬刺在疲憊之中鼓起最後一口氣上刺刀，最終搶下勝利。當一個224公分的球員能像後衛一樣運球，像中鋒一樣搶下24個籃板，還能在關鍵時刻用Logo Shot終結對手意志時，你如何去擊敗他？SGA賽後受訪時也說了：「他非常高，臂展極長，在籃下對許多進攻都起到了威懾和乾擾作用。正如我之前所說，當你深入腹地時，你必須打得聰明、保持耐心，但同時也要保持侵略性，不能表現得過於膽怯。我認為一旦你過度擔心他的防守，你就會失去進攻的侵略性，而那正是他們徹底掌控比賽局面的時刻。你必須做到既有侵略性，同時保持清醒的頭腦。」文班亞馬防守端的存在感之外，又抓下了24顆籃板，還拿了41分。他說他未來想要多次獲得MVP獎盃，我相信他會的。