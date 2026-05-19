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戰況背景： 兩人的故事始於2021年的拉脫維亞U19男籃世界盃決賽。當時的霍姆葛倫是全美第一高中生，而文班亞馬則是威震歐洲的神秘竹竿天才。





兩人的故事始於2021年的拉脫維亞U19男籃世界盃決賽。當時的霍姆葛倫是全美第一高中生，而文班亞馬則是威震歐洲的神秘竹竿天才。 交手勝負： 霍姆葛倫險勝。 美國隊最終以83：81險勝法國隊奪金，霍姆葛倫榮膺該屆賽事MVP。





美國隊最終以83：81險勝法國隊奪金，霍姆葛倫榮膺該屆賽事MVP。 數據對比： 雖然美國隊贏了，但當時年僅17歲的文班亞馬在決賽中狂飆22分、8籃板、8阻攻，將年長一歲繳出10分、2籃板的霍姆葛倫扇得懷疑人生。經此一戰，兩人「一生宿敵」的劇本正式寫下第一章。





戰況背景： 霍姆葛倫因傷報銷一年後，在2023-24賽季與剛以「歷史最強狀元」姿態降臨聖城的文班亞馬，正式在美職籃展開正面對決。





霍姆葛倫因傷報銷一年後，在2023-24賽季與剛以「歷史最強狀元」姿態降臨聖城的文班亞馬，正式在美職籃展開正面對決。 交手勝負： 例行賽雷霆贏球、個人榮譽斑馬完勝。 雷霆憑藉更成熟的陣容在例行賽對戰取得領先，但文班亞馬在球季後半段展現了史詩級的進化速度。





雷霆憑藉更成熟的陣容在例行賽對戰取得領先，但文班亞馬在球季後半段展現了史詩級的進化速度。 最終結果： 文班亞馬憑藉場均21.4分、10.6籃板、3.6阻攻的誇張數據，全票當選「年度最佳新秀（ROY）」，並入選年度防守第一隊；霍姆葛倫雖打滿82場且效率極高，但在個人鋒芒上已徹底被斑馬蓋過。





戰況背景： 隨著馬刺在選秀會上陸續補進卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）等頂級天賦，2026年的馬刺已非昔日吳下阿蒙。雷霆雖是上季衛冕冠軍，且陣中SGA日前才剛蟬聯例行賽MVP，但馬刺在西區決賽的舞台上，正式展現了陣容規格的全面升級。





隨著馬刺在選秀會上陸續補進卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）等頂級天賦，2026年的馬刺已非昔日吳下阿蒙。雷霆雖是上季衛冕冠軍，且陣中SGA日前才剛蟬聯例行賽MVP，但馬刺在西區決賽的舞台上，正式展現了陣容規格的全面升級。 NBA格局的改變： 過去霍姆葛倫能依靠雷霆強大的整體陣容深度（如多特、卡魯索、哈爾特斯泰）來掩護他對位斑馬時的身材劣勢。然而到了今年西決，馬刺年輕核心集體爆發，當兩人在禁區真正陷入一對一的肉搏時，霍姆葛倫在力量、身高與對抗後的終結能力上，與斑馬的差距被殘忍放大。





2026年NBA西區決賽第一戰今（19）日正式點燃戰火，聖安東尼奧馬刺在二度延長賽中以122：115踏平奧克拉荷馬雷霆主場。這場比賽除了戰況激烈，最引人注目的焦點，莫過於文班亞馬（Victor Wembanyama）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）這對「一生宿敵」的正面交鋒。然而，這場原本被預期為勢均力敵的「火星大戰」，最終卻演變成文班亞馬單方面的無情凌虐。全場比賽，文班亞馬狂轟；反觀雷霆主力內線霍姆葛倫，此役出賽41分鐘卻完全被斑馬罩頂，全場。如此天差地遠的表現，也讓美媒在賽後戲稱，文班亞馬在今晚簡直化身為「霍姆葛倫最嚴厲的父親」，在禁區給予了最嚴酷的震撼教育。事實上，這兩位身高超過210公分、卻具備後衛技能包的「超級獨角獸」，兩人的恩怨糾葛早已長達七年之久。從國際賽的初次交手到如今在西區決賽最高舞台的肉搏，兩人的對抗史就是一部新生代神獸的進化史。回到今日的西決首戰，延長賽中發生了最令人震撼的一幕：文班亞馬在OT1剩下 26 秒時，親自控球過半場，在距離籃框28英尺處迎著霍姆葛倫的防守直接乾拔飆進絕平大號三分。那一刻，霍姆葛倫只能無奈地成為世紀名場面的背景板。從2021年世界盃的互有勝負，到如今在 NBA 最高舞台上的「41+24」碾壓「8+8」，文班亞馬正在用實力證明，這段宿敵關係的天平已經徹底傾斜。霍姆葛倫與雷霆雙塔若無法在G2拿出應有的身體對抗與防守回應，這輪系列賽，恐將成為斑馬踏上聯盟第一人王座的最強奠基禮。