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NBA聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆的西區決賽稍早開打，雷霆歷經二度延長，最終115：122惜敗給馬刺，丟掉主場優勢。正規賽結束時，主力後衛卡魯索（Alex Caruso）還疑似情緒失控，在板凳區大手一揮怒推攝影師，試圖把他趕出去，恰巧導播當下正好是使用該機畫面，卡魯索失控行徑因而在全美放送，不少球迷賽後於留言區回擊，「輸球還敗人品？」、「馬刺就是最嚴厲的父親」衛冕軍雷霆今年季後賽前8場全勝，號稱最強大的主場，4戰幾乎都大勝收場，但此役面對同為60勝級強權的馬刺卻遭遇苦戰，兩隊一路糾纏到二度延長，雷霆最終仍以115：122輸球作結，系列賽陷入1敗劣勢。正規賽結束前，雷霆才靠一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）切入上籃追平，隨後成功阻擋馬刺巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）後仰跳投，帶著101：101進入延長賽，但卡魯索似乎打出火氣，對場邊攝影師作出失控舉動。當時雷霆眾將剛回到板凳區準備延長賽布局，攝影師順著鏡頭帶到場邊，才剛坐下的卡魯索見狀，直接怒推攝影機，試圖把他趕出板凳區之外，後續雷霆工作人員也用手直接擋住鏡頭，這起場邊意外在賽後也成為討論焦點。不少球迷眼見王者雷霆殞落，紛紛嘲諷道，但也有部分球迷為卡魯索說話，表示當下戰局相當緊繃，球員自然不希望被拍到戰術佈置，