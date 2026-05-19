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隊伍 選手 傷情 狀況 尼克 阿努諾比（OG Anunoby） 右腿筋拉傷 可能出賽（Probable） 騎士 南斯（Larry Nance） 生病 出賽成疑（Questionable）

紐約尼克迎來東區決賽超級利多！台灣時間明（20）日尼克將於主場迎戰克里夫蘭騎士，點燃東決戰火。賽前最令紐約球迷關注的傷兵謎團終於揭曉，攻防神獸阿努諾比（OG Anunoby）的大腿後側傷勢復原神速。球隊在最新傷兵報告中將他列入「可能出賽」名單，名記夏姆斯（Shams Charania）更爆料他百分之百將在首戰復出，尼克最強完全體即將回歸，而騎士僅南斯（Larry Nance）生病列入出賽成疑（Questionable），兩隊傷情都逐漸明朗，有望滿血對決。隨東區決賽第一戰的腳步臨近，全紐約球迷最揪心的傷兵謎團終於迎來了曙光。自從在對陣費城76人隊的系列賽第二戰尾聲受傷倒地後，尼克隊當家防守鐵鎖阿努諾比（OG Anunoby）的右大腿後側肌群傷勢，便一直被層層迷霧壟罩。然而，尼克隊官方在最新公布的第一戰傷兵報告中，正式將阿努諾比的狀態修改為「很有可能出賽（Probable）」。他不僅挺過了上個系列賽最後兩場缺陣的低潮，更在過去一週內取得了突飛猛進的復健進展。除了官方報告大開綠燈之外，《ESPN》權威選秀與內幕專家夏姆斯（Shams Charania）也曾透露，「阿努諾比將會參與第一場比賽，他已經完全準備好出發了。」儘管大腿後側的拉傷容易復發，但阿努諾比現階段確實擺脫了傷勢陰霾。據悉，在尼克隊因提前晉級而獲得的這段寶貴休兵期內，阿努諾比在練習場上表現得非常活躍。總教練麥克．布朗（Mike Brown）也透露，阿努諾比已連續多天完整參與球隊所有對抗訓練，身體沒有出現任何不適狀況。儘管即將迎來復出，但阿努諾比此役仍將面臨不小的考驗。由於他上一次正式上場距今快兩週前，長時間沒比賽所帶來的「球感生疏」是他必須克服的難關。目前騎士隊陣中僅有南斯（Larry Nance）因病被列為「出賽成疑（Questionable）」，戰力相對完整。騎士隊教練團賽前已釋出風向，將在比賽中實施極具身體對抗的「肉搏戰」，屆時有可能在場上殘酷測試這位防守大鎖的橫移速度與傷後極限。