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▲林宇榛(右一)是小美小帥隊長,一年內南征北討成為3x3籃球獎金獵人。（圖／李亦伸提供）

打3x3籃球，一年賺超過10萬獎學金，你相信嗎？參加「2026國泰青年節高中暨大專3x3籃球」高女組小美小帥隊，在南區預賽打進三強，晉級6月6日在台北實踐大學進行全國總決賽。四個愛打籃球小女生過去一年南征北討，打遍天下贏得超過10萬獎學金。還在高雄高工就讀的隊長林宇榛，去年11月跟隊友在2025年總統杯3x3籃球奪冠，贏得獎金7萬元，她也是去年「2025國泰青年節高中暨大專3x3籃球」高女組第二名，獎金4萬。「今年我們一定要奪冠，拿回屬於我們的榮耀，獎金很重要，但贏球那種榮耀和感覺更快樂」林宇榛對今年奪冠很有信心。如果今年小美小帥隊可以在2026國泰青年節高中暨大專3x3籃球奪冠，冠軍獎金6萬，她們在一年內打3x3籃球就能賺到17萬籃球獎學金。林宇榛有三個超級隊友，台南敏惠護專張宇函，以及小港高中女籃校隊陳叡妍、郭倢瑜，兩人都是高二。去年總統杯3x3籃球高女組奪冠，陳叡妍、郭倢瑜兩人除了把部分獎金捐給流浪狗之家，更回饋贊助小港高中女籃隊。小港高中上季在HBL高中女籃乙級打進冠軍賽，可惜最終飲恨，她們希望透過自己的努力和隊友融入，今年可以再度挑戰HBL高女乙級后冠。去年總統杯3x3籃球奪冠獎金，林宇榛犒賞自己去日本旅行，在環球影城瘋了一天。「打球是很開心，但生活必須更快樂，今年夏天高中畢業，連續兩年在國泰青年節3x3籃球高女組打第二名，今年我們累積更好比賽經驗和球商，我們對奪冠很有信心」林宇榛已經瞄準6月6日全國總決賽，打算抱走6萬冠軍獎金。