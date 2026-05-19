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近期台股行情起伏不斷，從 AI 概念股、主動式ETF，到未來投資布局，讓不少投資人每天都戰戰兢兢，醒來第一件事就是看美股、查期貨，開盤後緊盯盤勢，收盤後還要研究財報、聽專家分析，連吃飯時間都需要拿來消化財經新聞與投資群組龐大的資訊量，一整天腦袋都在高速運轉，心情也跟著指數上上下下。5月15日播出的《NOW生活攻略》除了邀請財經專家杜金龍和主持人錢子一起討論市場變化，節目中也語重心長地提醒觀眾，投資固然重要，但健康更不容忽視；每天忙著關注財經局勢之餘，也別忘了照顧自己，畢竟穩定的身體狀態，才是面對市場變化時最根本的底氣。主持人錢子分享，自己每天不但要主持，還要看盤、研究個股與財報，有時忙到晚上才發現，腦袋幾乎一刻也沒停下來過。對許多投資人而言，這樣的日常並不陌生；盤中怕錯過買賣點，盤後又擔心國際消息影響隔天行情，每日三餐往往應付了事，甚至為了要掌握持續更新的市場訊息，而難有真正的休息時間，久而久之，對身體帶來不少負擔。為了讓自己維持理想狀態，日常營養補充就十分重要，像愛之味純濃燕麥奶粉系列中的「愛之味純濃燕麥高蛋白全植水解燕麥粉」，以全素高蛋白為訴求，每杯含有 11.8g植物性蛋白質，並提供BCAA，有助於增強體力，適合作為日常飲食之外的營養補給。「愛之味純濃燕麥雙蛋白舒眠三效奶粉」則以燕麥與牛奶雙蛋白配方為基底，搭配GABA、芝麻素與維生素E，能幫助放鬆、營造好眠情境。主持人錢子就將它作為結束一天的小儀式，晚上透過一杯溫熱飲品，留一點時間給自己，不讓忙碌成為忽略健康的理由。▲愛之味純濃燕麥奶粉系列中的「高蛋白全植水解燕麥粉」，每杯含有11.8g植物性蛋白質，適合作為日常飲食之外的營養補給。除此之外，愛之味純濃燕麥奶粉系列也針對不同生活需求推出其他選擇。榮獲2025 A.A. 全球純粹品味評鑑三星大賞的「愛之味純濃燕麥專利水解燕麥粉」，完整保留燕麥優質膳食纖維β-聚葡萄糖、難消化性麥芽糊精與菊苣纖維，且0乳糖、0 膽固醇、無添加砂糖及香料，適合全家人維持順暢力，是日常補給不可或缺的好選擇。另一款「愛之味純濃燕麥雙蛋白關鍵雙效奶粉」則鎖定熟齡族需求，以燕麥與牛奶雙蛋白為基底，搭配葡萄糖胺與鈣質，提供維持行動力所需營養。從高纖、高蛋白，到熟齡營養與晚間舒眠，此一系列產品不但滿足不同的補給需求，更透過專利製程釋放燕麥自然甜味與香氣，搭配細緻粉狀設計提升沖泡便利性，無論是早上趕著出門、下午想轉換心情，或晚間讓自己放鬆一下，加入溫熱水後只要攪拌均勻即可飲用，輕鬆完成營養補給。▲健康是贏戰股市的重要籌碼，對於每天關注市場變化的投資人來說，除了講究標的、時機與策略，日常營養補給同樣不能忽略。理性的投資人都明白，市場不能只看一日漲跌，更重要的是長期配置、穩定執行與風險管理；照顧身體健康也是如此，與其等到身體發出警訊，才匆忙尋求補救方式，不如在日常生活中建立可長期維持的健康習慣。愛之味純濃燕麥奶粉系列以燕麥為基底，結合不同配方設計，讓消費者能依照自身需求選擇。即沖即溶對忙碌上班族、熟齡族或需要照顧一家老小的人來說，更讓日常補充變得更省力。投資可以靜待時機，但身體健康不能等；每天為自己多補充一點營養，便是對健康的長期投資，替自己累積更可靠的資本。