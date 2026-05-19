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今天5月19日是旅日球星林安可29歲生日，但本場西武獅迎戰羅德，林安可未被列在先發出賽，第六局2出局、一二壘有人局面下獲得代打機會，可惜遭到三振，無緣發動壽星之力建功，打擊率下修至2成05。西武獅終場3：2贏球，戰績仍排在太平洋聯盟第一。西武獅開季之初連3周當爐主，進入4月下旬戰績逐漸回穩，5月至今15場豪取12勝，排名超越歐力士、軟銀2大強權，近期已經逆襲登上太平洋聯盟第一。西武獅戰績止跌回升關鍵，在於主力洋砲奈文（Tyler Nevin）回歸，14場出賽中打擊率高達4成12、另添7轟，數度幫助西武獅在比賽前段就取得領先，再靠優異投手戰力守住勝利。但奈文回歸、固定卡下一席先發後，林安可得與另名洋砲卡納里奧（Alexander Canario）均分出賽機會，近期上場次數也變得不固定，近期打擊陷入低潮，今日是林安可29歲生日，他在第六局接替隊友佐藤太陽上場代打，可惜遭到羅德洋投傑克遜（Andre Jackson）三振，打擊率下修至2成05。