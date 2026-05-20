我是廣告 請繼續往下閱讀

派別一：力挺基德、不滿制服組亂搞

派別二：解氣狂歡、痛批戰術黑洞

▲獨行俠陣中手握19歲的明星新秀弗拉格（Cooper Flagg），基德在過去賽季因過度讓弗拉格嘗試控球後衛，在網路上遭遇不少球迷質疑。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯體壇引爆史詩級人事海嘯！達拉斯獨行俠今（20）日在社群平台「X」上丟出震撼彈，宣布與球隊執教五年的名人堂總教練基德（Jason Kidd）正式達成協議，雙方將分道揚鑣。這項決定不僅意味著這位曾為達拉斯奪下2011年隊史首冠的傳奇控衛正式交出兵符，更宣告剛接任獨行俠總裁短短兩週的制服組強人烏吉里（Masai Ujiri），正式對球隊展開大刀闊斧的鐵血重建。基德（Jason Kidd）在達拉斯的五年執教生涯共留下205勝205敗的平庸戰績，雖然他曾在2022年率隊殺進西區決賽、2024年更挺進總冠軍賽，但隨著前任總管尼可哈里森（Nico Harrison）在2025年2月做出了將看板超巨唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊的災難決定後，球隊體系便徹底瓦解。在剛剛結束的2025-26賽季中，獨行俠僅打出26勝56敗、西區第12名的恥辱戰績，連續兩年被阻絕在季後賽大門之外。儘管基德此前還剩下四年超過4000萬美金的巨額保障合約，但在新老闆 Dumont 與總裁烏吉里的深度評估下，最終依然決定認賠殺出，尋找全新的建隊方向。許多球迷認為基德完全是管理層操盤失誤下的代罪羔羊。網友@RoadToSix就開玩笑地暗諷這幾年德州球迷對球團的失望：「絕大多數的達拉斯市民也已經同意和獨行俠這支球隊分道揚鑣了。」而另一位名為「John」的資深老粉則憤怒指出，球隊的根本問題在於交易掉唐西奇以及戴維斯（Anthony Davis）隨後的傷退報銷，基德根本不是問題所在，並悲觀直言：「換誰來當下一任總教練都不可能做得更好！」相反地，有很大一部分的球迷對於基德的離開感到拍手叫好，其中最具爭議的就是他對於19歲天才新秀「狀元熱門」庫柏弗拉格（Cooper Flagg）的使用說明書。網友@amssportsguru 就一針見血地吐槽：「謝天謝地！希望我們下一任總教練，不會再像基德一樣，瘋狂把身高6呎9吋的弗拉格擺在控球後衛的位置上來摧毀他了！」此外，也有不少人樂見球隊徹底清除唐西奇交易案後的殘留勢力。網友@JeredJohnson1激動表示：「太棒了！我們終於迎來了一個乾淨且全新的開始。雖然球隊老闆不會變，但那些早該滾蛋的制服組和教練團成員，現在終於一個個被清空了！」雖然本賽季以慘澹的灰燼收場，但達拉斯的未來依舊充滿光明。19歲的庫柏弗拉格（Cooper Flagg）本季用充滿宰制力的全能表現，毫無懸念地高票摘下2025-26賽季的「年度最佳新秀」，被視為聯盟未來的頭號接班人。總裁烏吉里在聲明中表示：「我們對這支球隊寄予厚望，並有責任建立一支能夠持續爭冠的強權。我們將會進行徹底且紀律嚴明的主帥海選。」美媒專家指出，由於陣中擁有弗拉格這塊建隊璞玉，包括聖安東尼奧馬刺隊的頂級首席助教史威尼（Sean Sweeney）在內的多位菁英名帥，目前都已經對這個達拉斯黃金教頭的位置展現了極高的興趣。