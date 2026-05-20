達拉斯體壇引爆史詩級人事海嘯！達拉斯獨行俠今（20）日在社群平台「X」上丟出震撼彈，宣布與球隊執教五年的名人堂總教練基德（Jason Kidd）正式達成協議，雙方將分道揚鑣。這項決定不僅意味著這位曾為達拉斯奪下2011年隊史首冠的傳奇控衛正式交出兵符，更宣告剛接任獨行俠總裁短短兩週的制服組強人烏吉里（Masai Ujiri），正式對球隊展開大刀闊斧的鐵血重建。
世紀交易後的連鎖慘劇！26勝慘澹戰績成下台主因
基德（Jason Kidd）在達拉斯的五年執教生涯共留下205勝205敗的平庸戰績，雖然他曾在2022年率隊殺進西區決賽、2024年更挺進總冠軍賽，但隨著前任總管尼可哈里森（Nico Harrison）在2025年2月做出了將看板超巨唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊的災難決定後，球隊體系便徹底瓦解。
在剛剛結束的2025-26賽季中，獨行俠僅打出26勝56敗、西區第12名的恥辱戰績，連續兩年被阻絕在季後賽大門之外。儘管基德此前還剩下四年超過4000萬美金的巨額保障合約，但在新老闆 Dumont 與總裁烏吉里的深度評估下，最終依然決定認賠殺出，尋找全新的建隊方向。
全美球迷炸鍋！社群網絡兩極反應大直擊
此外，也有不少人樂見球隊徹底清除唐西奇交易案後的殘留勢力。網友@JeredJohnson1激動表示：「太棒了！我們終於迎來了一個乾淨且全新的開始。雖然球隊老闆不會變，但那些早該滾蛋的制服組和教練團成員，現在終於一個個被清空了！」
手握最佳新秀當籌碼！達拉斯帥位成全美最香工作
雖然本賽季以慘澹的灰燼收場，但達拉斯的未來依舊充滿光明。19歲的庫柏弗拉格（Cooper Flagg）本季用充滿宰制力的全能表現，毫無懸念地高票摘下2025-26賽季的「年度最佳新秀」，被視為聯盟未來的頭號接班人。
總裁烏吉里在聲明中表示：「我們對這支球隊寄予厚望，並有責任建立一支能夠持續爭冠的強權。我們將會進行徹底且紀律嚴明的主帥海選。」美媒專家指出，由於陣中擁有弗拉格這塊建隊璞玉，包括聖安東尼奧馬刺隊的頂級首席助教史威尼（Sean Sweeney）在內的多位菁英名帥，目前都已經對這個達拉斯黃金教頭的位置展現了極高的興趣。
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基德（Jason Kidd）在達拉斯的五年執教生涯共留下205勝205敗的平庸戰績，雖然他曾在2022年率隊殺進西區決賽、2024年更挺進總冠軍賽，但隨著前任總管尼可哈里森（Nico Harrison）在2025年2月做出了將看板超巨唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊的災難決定後，球隊體系便徹底瓦解。
在剛剛結束的2025-26賽季中，獨行俠僅打出26勝56敗、西區第12名的恥辱戰績，連續兩年被阻絕在季後賽大門之外。儘管基德此前還剩下四年超過4000萬美金的巨額保障合約，但在新老闆 Dumont 與總裁烏吉里的深度評估下，最終依然決定認賠殺出，尋找全新的建隊方向。
全美球迷炸鍋！社群網絡兩極反應大直擊
派別一：力挺基德、不滿制服組亂搞許多球迷認為基德完全是管理層操盤失誤下的代罪羔羊。網友@RoadToSix就開玩笑地暗諷這幾年德州球迷對球團的失望：「絕大多數的達拉斯市民也已經同意和獨行俠這支球隊分道揚鑣了。」而另一位名為「John」的資深老粉則憤怒指出，球隊的根本問題在於交易掉唐西奇以及戴維斯（Anthony Davis）隨後的傷退報銷，基德根本不是問題所在，並悲觀直言：「換誰來當下一任總教練都不可能做得更好！」
派別二：解氣狂歡、痛批戰術黑洞相反地，有很大一部分的球迷對於基德的離開感到拍手叫好，其中最具爭議的就是他對於19歲天才新秀「狀元熱門」庫柏弗拉格（Cooper Flagg）的使用說明書。網友@amssportsguru 就一針見血地吐槽：「謝天謝地！希望我們下一任總教練，不會再像基德一樣，瘋狂把身高6呎9吋的弗拉格擺在控球後衛的位置上來摧毀他了！」
此外，也有不少人樂見球隊徹底清除唐西奇交易案後的殘留勢力。網友@JeredJohnson1激動表示：「太棒了！我們終於迎來了一個乾淨且全新的開始。雖然球隊老闆不會變，但那些早該滾蛋的制服組和教練團成員，現在終於一個個被清空了！」
手握最佳新秀當籌碼！達拉斯帥位成全美最香工作
雖然本賽季以慘澹的灰燼收場，但達拉斯的未來依舊充滿光明。19歲的庫柏弗拉格（Cooper Flagg）本季用充滿宰制力的全能表現，毫無懸念地高票摘下2025-26賽季的「年度最佳新秀」，被視為聯盟未來的頭號接班人。
總裁烏吉里在聲明中表示：「我們對這支球隊寄予厚望，並有責任建立一支能夠持續爭冠的強權。我們將會進行徹底且紀律嚴明的主帥海選。」美媒專家指出，由於陣中擁有弗拉格這塊建隊璞玉，包括聖安東尼奧馬刺隊的頂級首席助教史威尼（Sean Sweeney）在內的多位菁英名帥，目前都已經對這個達拉斯黃金教頭的位置展現了極高的興趣。