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隨著金州勇士隊在今年休賽季以兩年新約續留功勳總教練科爾（Steve Kerr）後，制服組接下來的補強目標，無疑是希望在當家超級巨星柯瑞（Stephen Curry）職業生涯末期中，傾盡全力再衝一冠。然而，看著奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺在分區決賽第一戰所展現出的統治力，這兩支年輕強權儼然已經提升到了與聯盟其他球隊完全不同的層級。這也讓《舊金山標準報》記者認為，勇士想在「7戰4勝的系列賽中擊敗雷霆或馬刺」是不現實的目標。面對馬刺與雷霆築起的高牆，《舊金山標準報》的資深隨隊記者川上（Tim Kawakami）針對勇士隊眼前的補強困境特別撰文深度剖析，為灣區大軍指出了一條更為務實的重建藍圖。川上直言，勇士沒必要在現階段把目標設定在「如何在7戰4勝的系列賽中擊敗雷霆或馬刺」，因為以目前的陣容天賦來看，這點極不現實。相反地，勇士應該致力於透過更犀利的戰術執行力，並引進更年輕、更健康的戰力來重塑核心。勇士的階段性目標，是讓自己至少爬升到「緊追在頂級強權之後」的第二梯隊領頭羊。川上認為：「只要先卡進那個位置，接下來的事情誰也說不準。」川上的觀點在聯盟歷史中不乏先例，運動場上「一場傷病就能改變一切」的鐵律，往往是季後賽最大的變數。最經典的案例莫過於2019年的多倫多暴龍隊，當時他們也是發動大交易換來雷納德（Kawhi Leonard）賭在當下，隨後在總決賽碰上正值巔峰王朝、卻因杜蘭特（Kevin Durant）阿基里斯腱斷裂而戰力受創的金州勇士，暴龍最終成功把握住歷史機遇奪下隊史首冠。這個歷史交錯的諷刺劇本，正說明了只要能維持在競爭者行列中，永遠都有機會一親冠軍芳澤。只要柯瑞依然身穿勇士隊的30號戰袍，金州勇士的字典裡就絕不可能出現任何「徹底重建」或「擺爛」的字眼。在這個看似被馬刺與雷霆雙巨頭壟斷的西區新時代，勇士隊的操盤策略變得格外重要，必須設法在不透支未來的狀況下完成陣容的微調與重組，用最具韌性的姿態，陪柯瑞跳完最後一支舞曲。