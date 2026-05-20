我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雷霆本場115：122惜敗給馬刺，丟掉主場優勢，正規賽結束時，主力後衛卡魯索（Alex Caruso）還疑似情緒失控，在板凳區大手一揮怒推攝影師，試圖把他趕出去，賽後成為球迷討論焦點。（圖／美聯社／達志影像）

NBA西區決賽第一戰中，聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆上演了一場驚心動魄的「雙延長」大戰，最終馬刺以122：115反客為主奪下首勝。不過，這場比賽的激烈哨音也在賽後引發極大爭議。聯盟官方在今（20）日正式公布了該場比賽的「最後兩分鐘裁判報告（L2M）」，明確承認在比賽尾聲一共出現了兩次嚴重的裁判失誤，而這兩次誤判的受害者，全部都是客場作戰的馬刺隊。根據NBA官方發布的審查報告，第一起嚴重裁判漏判發生在第四節常規時間結束前1分多鐘。當時馬刺隊中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）在內線持球進攻，雷霆隊前鋒威廉斯（Jalen Williams）在防守時明顯「直接用手觸碰並干擾了文班亞馬的手臂，進而導致其失去球權控制」。官方指出，這是一次明確的防守犯規，但當下裁判並未鳴哨。第二起爭議誤判則發生在第一度延長賽的最後1分多鐘。雷霆隊明星後衛卡魯索（Alex Caruso）在底線試圖將皮球砸在文班亞馬身上以製造出界球權，裁判當下將球權判給了雷霆。但裁判報告利用慢動作重播後證實，在卡魯索將皮球脫手釋放之前，他的腳早就已經踩到了界外的地面。官方在報告中坦言：「這次的球權，當下應該要直接判給馬刺隊才對。」儘管在關鍵時刻連續遭遇兩次對球隊極為不利的「黑哨」考驗，但馬刺隊的22歲法國巨星文班亞馬，卻在自己的生涯首次分區決賽處女秀中，用近乎神蹟的個人表現硬生生粉碎了不公。文班亞馬全場徹底統治禁區，瘋狂轟下41分、24個籃板的史詩級怪獸數據，帶領銀黑軍團頂住巨大高壓拿下G1。馬刺隊的兩位超級新人此役同樣功不可沒。天才後衛哈波（Dylan Harper）全場高效砍下24分、11籃板、6助攻，更在防守端瘋狂送出驚人的7次抄截；而另一位新星卡斯特（Stephon Castle）也穩健貢獻17分與11次助攻。裁判報告的塵埃落定，雖然雷霆隊在主場靠著哨音得利，但季後賽至今的不敗金身依然遭到馬刺無情終結。日前風光蟬聯聯盟最有價值球員（MVP）的雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），將帶領衛冕軍反撲。西區決賽系列賽第二戰（Game 2），將於台灣時間週四早上8點30分繼續在奧克拉荷馬主場點燃戰火。