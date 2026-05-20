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▲費城七六人（17.9%）與紐約尼克（16.4%）的主場球迷同樣以極具攻擊性的應援文化著稱，在此次匿名公投中分別拿下銀牌與銅牌。（圖／路透／達志影像）

排名 球隊粉絲群 得票率 球員普遍觀感評語 1 波士頓塞爾提克 32.1% 言詞極度粗俗、充滿侵略性人身攻擊。 2 費城七六人 17.9% 垃圾話攻勢無自制力、對客隊極度不友善。 3 紐約尼克 16.4% MSG瘋狂噓聲極度煩人。 4 猶他爵士 8.2% 高海拔魔鬼主場伴隨極度惱人的看台噪音。 5 曼菲斯灰熊 3.8% 曼菲斯主場近年挑釁意味逐漸升高。 5 奧克拉荷馬雷霆 3.8% 季後賽高分貝噪音讓客隊極度反感。 7 印第安納溜馬 3.1% 印第安納球迷對戰術細節的垃圾話不斷碎念。

為了探尋球員們內心的真實心聲，權威媒體《The Athletic》在常規賽期間針對全聯盟超過100名現役球員進行了一項匿名問卷調查。其中一項最受全美籃球社群關注的勁爆問題便是：「全聯盟哪一個球隊的粉絲最令人反感、甚至言詞最為粗俗？」而今日官方正式對外公開了這份赤裸裸的得票結果，波士頓塞爾提克以32.1％得票率獲得冠軍，主場TD花園（TD Garden）成為球員們最不想待的地方。這份選票結果呈現了極端的地域性分布。榮登全美現役球員心中「最討人厭粉絲」第一名寶座的，毫無懸念是由波士頓塞爾提克的主場TD花園拿下。在參與投票的159名現役球員中，有高達32.1%的球員毫不猶豫地將選票投給了波士頓。許多球員坦言，波士頓粉絲的垃圾話文化有時會演變成極具人身攻擊的粗俗言詞，讓客隊球員一踏進球場就只想趕快打完打包走人。緊隨其後的是另外兩支同樣位於美東的大型豪門。傳統鐵血主場費城76人的粉絲以17.9%的得票率摘下銀牌；而近期全美話題度最高的紐約尼克粉絲，則以16.4%的得票率獲得銅牌。東北部三大傳統豪門的主場球迷，幾乎包辦了這份討人厭榜單的七成票數。除了前三名由美東豪門壟斷外，這份榜單的第四名則迎來了第一個真正的統計意外。長年以鹽湖城高原魔鬼主場著稱的猶他爵士，在此次匿名公投中竟然拿下了高達8.2%的得票率，強勢超越了近年在西部大航海時代崛起的多個強權。其餘擠進前列的還包含了曼菲斯灰熊（3.8%）、新科連霸MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）所領軍的奧克拉荷馬雷霆（3.8%），以及由哈利伯頓掌舵的印第安納溜馬（3.1%）。