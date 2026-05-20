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NBA東區決賽G1今台灣時間（20）日點燃戰火，克里夫蘭騎士客場挑戰紐約尼克，卻在第四節痛失22分領先，延長賽徹底崩盤以104：115吞下季後賽慘烈一敗。美媒《SI》賽後點破騎士遭逆轉的兩大主因，直指總教練阿特金森（Kenny Atkinson）叫暫停時機太遲，以及後場老將詹姆斯哈登（James Harden）進攻低迷加上防守端慘遭單打提款，今天是他今年季後賽第六度出現「失誤次數超越進球數」的難堪紀錄，恐成為東決賽場上的致命破口。騎士剛成功在搶七大戰中，擊退底特律活塞考驗，今天作客麥迪遜廣場花園挑戰紐約尼克隊。開局就展現不俗的身體對抗性與防守積極度，明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）表現依舊出色，帶領球隊在半場結束時建立起舒適的領先優勢。進入第三節後，騎士隊火力全開，領先優勢一度急速膨脹到22分之多，逼得紐約主場球迷像在參加讀書會，全場一片寂靜。然而，眼看騎士離勝利僅剩最後一步，不料第四節風雲變色，戰局發生毀滅性崩盤。美媒《SI》點出，騎士隊遭到逆轉的第一因素，在於總教練阿特金森（Kenny Atkinson）令人費解的暫停調度。第四節開局尼克隊明星控衛傑倫布朗森（Jalen Brunson）外線手感徹底甦醒，率隊發動絕地大反撲。然而，眼看領先分數被對手瘋狂蠶食，阿特金森卻遲遲未叫暫停重整防線，直到尼克隊將17分大分差追到僅剩5分差距時，騎士教頭才請求暫停。這項遲鈍的臨場反應不僅讓球隊在常規時間被逼成101：101平手，硬是被尼克拖進延長賽，導致氣力放盡的騎士在最後5分鐘全面熄火僅得3分，痛失贏球先機。不過，美媒繼續點出，比教練調度更災難的第二大主因，則是36歲老將詹姆斯哈登（James Harden）全面失速。哈登此役出賽42分鐘，全場16投僅5中，其中三分球更是悽慘的8投1中，僅拿15分並不意外，但寫下全隊最高的6次失誤。這已經是他今年季後賽第六度出現「失誤次數超越進球數」的難堪紀錄。而哈登防守端更為致命，尼克看穿騎士無法及時換防的弱點，在第四節頻頻透過擋拆，攻擊換防速度過慢的哈登。哈登在場上沒有招架之力，被尼克陣中速度極快的核心布朗森當成突破口，導致全隊防線集體潰散。美媒直言，哈登在今年休賽季，預計將簽下一份新合約，有望成為NBA最富有的球員之一，然而他在這個季後賽，抑或是這場東決首戰上，哈登的表現顯然無法證明這一點。這場22分的大逆轉敗仗無疑極度打擊全隊士氣，但對於這支在今年季後賽風格奇特的克里夫蘭大軍而言，如何迅速重整旗鼓將是唯一課題。球隊期盼在G2做出攻防回應，或在G3將戰局移師回熟悉的克里夫蘭火箭球館（Rocket Arena）後，重新奪回東區決賽的掌控權。