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▲雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連兩年打出MVP等級表現，但「買犯」標籤與網路聲浪，讓他始終難以累積對等的球迷緣與超級人氣。（圖／美聯社／達志影像）





▲從詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）到文班亞馬（Victor Wembanyama），NBA聯盟門面不只是戰績與MVP，更是與生俱來的超巨魅力與全球號召力。（圖／美聯社／達志影像）

馬刺大戰雷霆系列賽，馬刺有點幸運拿下G1勝利，全世界球迷「也不意外」發現，「馬刺人氣更勝雷霆，斑馬光環輾壓SGA。」馬刺人氣主要來自226公分長人「斑馬」Victor Wembanyama，生涯第三個NBA賽季，斑馬已經成功擠進年度MVP第三名，僅次於連續兩年摘下年度MVP雷霆後衛SGA(Shai Gilgeous-Alexander)和三座年度MVP金塊中鋒Nikola Jokic。斑馬頭上光環，展現超人氣，得到全球性球迷力挺，簡直就是NBA當代看板。相較於過去五年NBA最佳球員SGA和Nikola Jokic，我們很輕易發現，三座年度MVP加冕的Nikola Jokic，頭上幾乎沒有光環，也很難成為NBA門面，最近連續兩年統治聯盟，率領雷霆打出聯盟第一戰績，成為史上第14個蟬聯年度MVP超級巨星SGA，頭上根本沒有光環。SGA近兩年買犯打法和頻繁站上罰球線，不斷被媒體針對放大，在網路發酵，被貼上「買犯超人」形象標籤，即使SGA近兩年就是聯盟最佳超巨表現，卻很難贏得球迷認同，累積超人氣。我必須為SGA講兩句公道話。一、現代籃球網路世界聲浪和推波助瀾更多失真，SGA買犯和能力、技巧跟他打法有絕對關係，這是超能力和球商，更是史詩級傳奇和完美技巧，球迷媒體都high過頭。二、從打法韌性和個人攻防技藝來看，SGA是最接近籃球之神Michael Jordan的球員，進攻技巧多樣性和投籃能力，SGA甚至更勝Jordan。球迷和網路在SGA打法形象上給予太多加油添醋和各種詆毀，這是過度誤植。但SGA一直沒有累積出超人氣和球迷緣，這是某種無法培養的天賦和人格魅力，不只是SGA，過去五年拿過年度MVP的Nikola Jokic和Joel Embiid同樣沒有這種人緣和人氣魅力。我們不難發現，LeBron James和Stephen Curry兩個NBA門面看板在過去兩個世代有多珍貴，那已經不只是年度MVP和總冠軍，而是與生俱來的魅力和超巨光環。雷霆人氣很難翻身，SGA人緣和人設很難扭轉，雷霆場上要克服馬刺帶來的壓迫性，扭轉系列賽情勢和逆境，場外還得殺出一條血路，改變SGA形象與人設，這就是雷霆和SGA不可能任務。騎士後衛Donovan Mitchell今年季後賽說得最貼切，「球迷還是最關注最喜愛41歲LeBron James，人們早就習慣季後賽看LeBron比賽，這是很難被取代的位置。」斑馬正在統治NBA，雷霆系列賽會非常艱難，斑馬光環也完全輾壓SGA和Nikola Jokic，展現LeBron James那種等級超級魅力，成為聯盟門面和看板。