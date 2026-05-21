聖安東尼奧馬刺隊超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在西區決賽大殺四方，在去年外界還質疑他在關鍵時刻缺乏「殺招」，無法主宰比賽，但這一切質疑隨著西決G1賽事落幕煙消雲散。根據ESPN解密，這位年僅22歲的天才，在去年夏天進行特訓，不僅遠赴中國少林寺閉關，更師承傳奇球星歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）修煉「夢幻腳步」。
少林寺閉關修行 文班亞馬訓練心智
為了在遭遇重大傷病（右肩深層靜脈血栓）後重塑身心，文班亞馬去年夏天決定跳出籃球框架，前往河南嵩山少林寺進行了為期10天的「苦行」。他每天清晨4:30起床，身穿僧袍、剃度修行，過著與世隔絕的素食生活。
在這段修行中，少林武僧延安師父不僅帶領他進行高強度的山路衝刺、單腳跳躍以鍛鍊平衡與體能，更關鍵的是透過「禪修」來提升心靈韌性。文班亞馬透露，在黑暗中攀爬山路、靜坐長達90分鐘不動，這些對於身高7呎4吋的他來說極其艱難，但他成功將這些禪修心法轉化為對身體的極致控制力。他甚至在運球的情況下，僅用四個半小時就攻頂了險峻的三皇寨。
師承歐拉朱萬 進化為無所不能的「巨人後衛」
從少林寺修行歸來後，文班亞馬將目光轉向休士頓，請求名人堂中鋒歐拉朱萬的指點。這兩位傳奇巨星在訓練館內進行了數次深度特訓，重點不在於如何打得像傳統中鋒，而是如何成為一名「大型後衛」。
歐拉朱萬在訪談中對文班亞馬讚譽有加：「我們訓練的核心不是『大個子』，而是『大個子後衛』。當你的身體天賦如此驚人，你不需要像傳統中鋒那樣運球，我們打造的是具備在場上任何位置（1到5號位）都能創造空間、隨時進行交叉運球或急停跳投的能力。」
歐拉朱萬透露，文班亞馬不僅完美吸收了經典的「夢幻舞步（Dream Shake）」，更研發出了一套獨門的「跳躍勾射（Jump Hook）」。歐拉朱萬直言：「想像一下，以他那樣的身高加上那樣的投射能力，如果再搭配上無解的勾射，對手將完全對他束手無策，你根本摸不到他的球。」
文班亞馬是足球迷 建立馬刺文化
除了武術與籃球的磨練，文班亞馬的進化還體現在對球隊文化的創造上。他受巴黎聖日耳曼（PSG）足球隊球迷助威氣氛的啟發，甚至親自擔任評審舉辦「馬刺球迷助威大賽」，試圖將足球場那種震撼人心的應援文化植入聖安東尼奧的主場。
隊友索漢（Jeremy Sochan）見證了這一切變化：「你看到他如何努力工作與充滿動力，他已經準備好了，大家會看到很多會讓你們震驚的事情。」
對於這段充滿異國色彩與傳奇色彩的特訓，文班亞馬充滿自信：「我敢保證，沒有人像我這樣訓練過。我已經榨乾了一個夏天能做到的極限，現在，我只需要上場打球。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
為了在遭遇重大傷病（右肩深層靜脈血栓）後重塑身心，文班亞馬去年夏天決定跳出籃球框架，前往河南嵩山少林寺進行了為期10天的「苦行」。他每天清晨4:30起床，身穿僧袍、剃度修行，過著與世隔絕的素食生活。
在這段修行中，少林武僧延安師父不僅帶領他進行高強度的山路衝刺、單腳跳躍以鍛鍊平衡與體能，更關鍵的是透過「禪修」來提升心靈韌性。文班亞馬透露，在黑暗中攀爬山路、靜坐長達90分鐘不動，這些對於身高7呎4吋的他來說極其艱難，但他成功將這些禪修心法轉化為對身體的極致控制力。他甚至在運球的情況下，僅用四個半小時就攻頂了險峻的三皇寨。
從少林寺修行歸來後，文班亞馬將目光轉向休士頓，請求名人堂中鋒歐拉朱萬的指點。這兩位傳奇巨星在訓練館內進行了數次深度特訓，重點不在於如何打得像傳統中鋒，而是如何成為一名「大型後衛」。
歐拉朱萬在訪談中對文班亞馬讚譽有加：「我們訓練的核心不是『大個子』，而是『大個子後衛』。當你的身體天賦如此驚人，你不需要像傳統中鋒那樣運球，我們打造的是具備在場上任何位置（1到5號位）都能創造空間、隨時進行交叉運球或急停跳投的能力。」
歐拉朱萬透露，文班亞馬不僅完美吸收了經典的「夢幻舞步（Dream Shake）」，更研發出了一套獨門的「跳躍勾射（Jump Hook）」。歐拉朱萬直言：「想像一下，以他那樣的身高加上那樣的投射能力，如果再搭配上無解的勾射，對手將完全對他束手無策，你根本摸不到他的球。」
文班亞馬是足球迷 建立馬刺文化
除了武術與籃球的磨練，文班亞馬的進化還體現在對球隊文化的創造上。他受巴黎聖日耳曼（PSG）足球隊球迷助威氣氛的啟發，甚至親自擔任評審舉辦「馬刺球迷助威大賽」，試圖將足球場那種震撼人心的應援文化植入聖安東尼奧的主場。
隊友索漢（Jeremy Sochan）見證了這一切變化：「你看到他如何努力工作與充滿動力，他已經準備好了，大家會看到很多會讓你們震驚的事情。」
對於這段充滿異國色彩與傳奇色彩的特訓，文班亞馬充滿自信：「我敢保證，沒有人像我這樣訓練過。我已經榨乾了一個夏天能做到的極限，現在，我只需要上場打球。」
更多「2026NBA季後賽」相關新聞。