NBA選秀將於台灣時間6月24日進行，根據《Warriors Wire》網站記者考爾（Tommy Call III）報導，金州勇士近期對阿肯色大學頭號球星阿庫夫（Darius Acuff Jr.）有興趣，球團主動邀約下、雙方已完成會面。年僅19歲的阿庫夫今年場均爆砍23.5分，入選NCAA全美第一隊，堪稱「全美最強後衛」，預計落點是首輪第5順位，模板則是里拉德（Damian Lillard）、德隆．威廉斯（Deron Williams）。勇士預計將手中第11順位籤向上交易，以期順利選進這位進攻端才華洋溢的後衛。
勇士選秀會想幹大事？已會面「全美最強後衛」阿庫夫
《Warriors Wire》是《USA TODAY》體育網旗下的勇士專屬網站，專注報導許多有關勇士的深度分析、選秀動態等等，根據網站最新報導，勇士雖然僅手持第11順位，但打算在今年選秀會有大動作，第一步就是瞄準有「全美最強後衛」之稱的阿庫夫。
在勇士球團主動邀約下，總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）團隊已經跟阿庫夫完成初步會面，後續可能會再邀約球場實際測試，也可能直接跟勇士球員一起訓練、初探磨合狀況。
阿庫夫是誰？打法類似里拉德、身材則像德隆．威廉斯
阿庫夫高中時就獲得「五星」評價，大學投效名帥卡利帕里（John Calipari）麾下，在重視後衛發動的進攻體系下，阿庫夫如魚得水，本季打出統治級表現，場均23.5分、6.4助攻與3.1籃板，投籃命中率高達48.4%，三分命中率更達到頂尖射手的44%，期間6度攻下超過30分、還曾寫下單場49分代表作，率隊打進瘋狂三月，最終入選全美第一隊，還榮膺SEC（東南聯盟）年度最佳球員。
未來模板方面，阿庫夫能作為持球大核、同時還具備無球跑動投射技術，打法類似於拓荒者超級巨星里拉德，身材方面，阿庫夫具備6呎3吋身高（191公分）、190磅（約86公斤）厚實體重，則近似於曾2度入選年度陣容的退役球星德隆．威廉斯。
勇士想選阿庫夫 勢必得將第11順位向上交易
隨著阿庫夫本季打出現象級表現，身價也水漲船高，被視為今年選秀大會中最頂尖的潛力新秀之一。目前大多數的模擬選秀網站，都預測阿庫夫將在首輪第5到第7順位被唱名。因此手持11順位的勇士，若想得到阿庫夫，得透過交易向上提升選秀順位。
權威選秀網站《Draft Room》最新一期報告顯示，阿庫夫就被排在第5順位，手持該順位的是快艇隊，另一家網站《Tankathon》給出的模擬選秀，阿庫夫則在第7順位被國王挑走，由於今年樂透區純控衛不多，阿庫夫可能成為最熱門人選，勇士預計得付出更多代價，盡量換到第5順位才保險。
🏀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）小檔案：
出生日期：2006年10月31日（19歲）
出生地點：美國密西根州底特律
身高體重：6 呎 3 吋、190磅
主要位置：控球後衛、得分後衛
大學球隊：阿肯色大學野豬男子籃球隊Arkansas Razorbacks）
本季場均：23.5分、6.4助攻、3.1籃板，投籃命中率48.4%、三分命中率44%
生涯獎項：麥當勞全美高中明星賽、U18美洲盃MVP、NCAA全美第一隊、SEC（東南聯盟）年度最佳球員
選秀預測：2026年NBA選秀首輪第5～第7順位
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《Warriors Wire》是《USA TODAY》體育網旗下的勇士專屬網站，專注報導許多有關勇士的深度分析、選秀動態等等，根據網站最新報導，勇士雖然僅手持第11順位，但打算在今年選秀會有大動作，第一步就是瞄準有「全美最強後衛」之稱的阿庫夫。
在勇士球團主動邀約下，總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）團隊已經跟阿庫夫完成初步會面，後續可能會再邀約球場實際測試，也可能直接跟勇士球員一起訓練、初探磨合狀況。
阿庫夫是誰？打法類似里拉德、身材則像德隆．威廉斯
阿庫夫高中時就獲得「五星」評價，大學投效名帥卡利帕里（John Calipari）麾下，在重視後衛發動的進攻體系下，阿庫夫如魚得水，本季打出統治級表現，場均23.5分、6.4助攻與3.1籃板，投籃命中率高達48.4%，三分命中率更達到頂尖射手的44%，期間6度攻下超過30分、還曾寫下單場49分代表作，率隊打進瘋狂三月，最終入選全美第一隊，還榮膺SEC（東南聯盟）年度最佳球員。
未來模板方面，阿庫夫能作為持球大核、同時還具備無球跑動投射技術，打法類似於拓荒者超級巨星里拉德，身材方面，阿庫夫具備6呎3吋身高（191公分）、190磅（約86公斤）厚實體重，則近似於曾2度入選年度陣容的退役球星德隆．威廉斯。
勇士想選阿庫夫 勢必得將第11順位向上交易
隨著阿庫夫本季打出現象級表現，身價也水漲船高，被視為今年選秀大會中最頂尖的潛力新秀之一。目前大多數的模擬選秀網站，都預測阿庫夫將在首輪第5到第7順位被唱名。因此手持11順位的勇士，若想得到阿庫夫，得透過交易向上提升選秀順位。
權威選秀網站《Draft Room》最新一期報告顯示，阿庫夫就被排在第5順位，手持該順位的是快艇隊，另一家網站《Tankathon》給出的模擬選秀，阿庫夫則在第7順位被國王挑走，由於今年樂透區純控衛不多，阿庫夫可能成為最熱門人選，勇士預計得付出更多代價，盡量換到第5順位才保險。
🏀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）小檔案：
出生日期：2006年10月31日（19歲）
出生地點：美國密西根州底特律
身高體重：6 呎 3 吋、190磅
主要位置：控球後衛、得分後衛
大學球隊：阿肯色大學野豬男子籃球隊Arkansas Razorbacks）
本季場均：23.5分、6.4助攻、3.1籃板，投籃命中率48.4%、三分命中率44%
生涯獎項：麥當勞全美高中明星賽、U18美洲盃MVP、NCAA全美第一隊、SEC（東南聯盟）年度最佳球員
選秀預測：2026年NBA選秀首輪第5～第7順位