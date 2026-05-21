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中華職棒統一7-ELEVEn獅目前打完上半季前35戰，排名聯盟第3，距離龍頭寶座還有4場勝差，雖然仍有搶季冠軍的機會，但打擊的狀態會是一大隱憂，團隊打擊率2成37僅贏過樂天桃猿，其中在落後時，打擊率更是只有2成19，排名墊底，顯示獅隊開季至今對「逆風球」相當苦手。獅隊總教練林岳平昨（20）日受訪時直言，打線在落後時要「忍耐」，不能急於敲安、拚長打，而是要讓對手在不舒服的情況下做攻擊。上半季各隊皆已經打超過30場比賽，獅隊打完前35場，以18勝16敗1和排名第3，雖然身處A段班，但獅隊在領先、落後時的攻擊狀態完全不同。攤開聯盟數據，獅隊領先時打擊率2成46，僅落後悍將的2成60，12支全壘打、長打率3成77則是各隊最佳。不過獅隊陷入落後局面時，打擊率瞬間掉到2成19，為各隊最差，上壘率2成79同樣排名墊底，長打率3成20僅贏過桃猿的2成90，數據顯示，獅隊上半季特別不會打「逆風球」。這點獅隊總教練林岳平也清楚，他直言，球隊在落後的時候，會想急於用安打或者長打去做攻擊，導致出局數容易產生，反而是幫到對手。面對落後打擊率偏低的問題，餅總認為要「忍耐」，「就是讓對方的投手不要那麼簡單就拿到好球，或簡單就拿到出局。」餅總指出，要讓對手在不舒服的狀態下防守，球隊才有存在逆轉的狀態，「但我們落後的時候，出局確實會比較容易一點。」被問到上半季前半段打下來，哪支球隊處於落後是最難應付，餅總沒有思考，直接點出台鋼雄鷹與富邦悍將，「我認為台鋼在打後半場很強。」