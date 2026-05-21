中華職棒統一7-ELEVEn獅目前打完上半季前35戰，排名聯盟第3，距離龍頭寶座還有4場勝差，雖然仍有搶季冠軍的機會，但打擊的狀態會是一大隱憂，團隊打擊率2成37僅贏過樂天桃猿，其中在落後時，打擊率更是只有2成19，排名墊底，顯示獅隊開季至今對「逆風球」相當苦手。獅隊總教練林岳平昨（20）日受訪時直言，打線在落後時要「忍耐」，不能急於敲安、拚長打，而是要讓對手在不舒服的情況下做攻擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
獅隊落後時打擊率最差　林岳平：「急於敲安、拚長打」

上半季各隊皆已經打超過30場比賽，獅隊打完前35場，以18勝16敗1和排名第3，雖然身處A段班，但獅隊在領先、落後時的攻擊狀態完全不同。攤開聯盟數據，獅隊領先時打擊率2成46，僅落後悍將的2成60，12支全壘打、長打率3成77則是各隊最佳。

不過獅隊陷入落後局面時，打擊率瞬間掉到2成19，為各隊最差，上壘率2成79同樣排名墊底，長打率3成20僅贏過桃猿的2成90，數據顯示，獅隊上半季特別不會打「逆風球」。這點獅隊總教練林岳平也清楚，他直言，球隊在落後的時候，會想急於用安打或者長打去做攻擊，導致出局數容易產生，反而是幫到對手。

如何改善落後打擊率偏低　林岳平直言要「忍耐」

面對落後打擊率偏低的問題，餅總認為要「忍耐」，「就是讓對方的投手不要那麼簡單就拿到好球，或簡單就拿到出局。」餅總指出，要讓對手在不舒服的狀態下防守，球隊才有存在逆轉的狀態，「但我們落後的時候，出局確實會比較容易一點。」

被問到上半季前半段打下來，哪支球隊處於落後是最難應付，餅總沒有思考，直接點出台鋼雄鷹與富邦悍將，「我認為台鋼在打後半場很強。」

相關新聞

魔鷹大哥好有愛！開轟獲頒花蓮限定全壘打獎金　全部分給場邊球僮

影／王伯洋、湯家豪關鍵近身球2次改判　洪一中、葉君璋上場抗議

開季最速10救援紀錄有故事！林岳平憶14年前對張志豪：投到手在抖

兄弟二軍火力兇猛！單局敲出2支滿貫全壘打　寫中職37年首見紀錄

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...