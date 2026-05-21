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台灣職業排球聯盟（TPVL）職排元年季後賽即將於本月22日開打，但聯盟昨（20）日緊急公告，受限於FIVB（國際排球總會）國家隊徵召規範，所有國手級球員必須於5月17日向國家隊報到，這意味著季後賽開打時，各隊主力球員將集體缺席。此聲明一出，隨即引爆廣大排球迷怒火，網路留言區湧入大量批評，痛批聯盟規劃草率，不僅讓球賽精彩度大打折扣，更讓購票進場的球迷淪為冤大頭。TPVL聯盟在聲明中坦承「未能將聯賽與國際賽期錯開」，並對此致歉。然而，此番言論在社群媒體上引發球迷一面倒的撻伐。許多球迷指出，FIVB的賽程時程早已公布多年，並非臨時變動。網友憤怒表示：「全世界都知道國際賽時程，只有 TPVL 狀況外」、「這明明是聯盟早就該預見的問題，為何在賽程空窗期時不做調整？」更有眼尖球迷發現，聯盟在4月12日至5月9日期間賽程安排極度鬆散，擁有長達近一個月的空檔，卻未利用該時段壓縮賽程，導致季後賽強碰國家隊徵召期。網友嘲諷：「前面休得跟什麼一樣，現在才來說時程對接有困難，這不是不用心是什麼？」對於主力缺陣的「半殘」賽事，球迷感到極度失望。網路上充斥著「這是在辦業餘聯盟嗎？」、「把花錢買票進場的球迷當傻子？」的留言，更有激進球迷要求聯盟乾脆取消季後賽，直接由例行賽戰績排名決定冠軍，以免決賽變成「難看的難堪戲碼」。面對民怨，各球團已做出初步回應，其中受創最重的台鋼天鷹（陳玠廷、睿克、馬亞拉、馬可無法出戰）宣布開放球迷申請全額退票，並由球團吸收手續費。但球迷仍不買單，認為這種離譜錯誤嚴重打擊了台灣職業排球剛起步的職業形象。不少長期關注排球的資深網友感嘆：「排球好不容易有了職排，結果聯盟高層的專業度卻遠不及職棒與職籃，真的很可悲。」