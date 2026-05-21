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聖安東尼奧馬刺在西區決賽G1完成震撼全美的雙延長勝利後，整個系列賽熱度持續升溫。面對衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，馬刺不但靠著文班亞馬（Victor Wembanyama）狂轟41分、24籃板的怪物級演出成功搶下系列賽首勝，代理總教練強森（Mitch Johnson）更在G2賽前記者會上一句幽默回應，意外成為社群平台最新熱議話題。這位年僅39歲的少帥，在接班波波維奇（Gregg Popovich）後，正一步步帶領年輕馬刺改變整個西區局勢。由於西決G1雙方一路激戰到雙延長，攻防強度與比賽內容都被美媒形容是「今年季後賽最精彩的一戰」，因此賽前有記者特別詢問強森，現在這種西區決賽等級的高壓氣氛，與他過去執教9歲小朋友比賽時相比，到底哪邊壓力更大？沒想到強森完全沒有正面回答，而是笑著表示：「我的意思是……那些家長更糟糕。」一句話瞬間讓現場記者全部笑翻，相關影片與發言也迅速在X與Threads上瘋傳。不少球迷甚至笑稱，這可能是今年季後賽最真實的一句話，因為「小朋友家長場邊壓力」有時候真的比NBA還恐怖。強森這番幽默發言之所以迅速引發討論，背後原因其實不只是因為好笑，而是外界開始真正認識這位年輕教頭。畢竟他接下的，不只是普通總教練職位，而是波波維奇執教長達29年的馬刺王朝。當時馬刺決定讓這位39歲、執教經歷仍相對有限的少帥接班時，外界其實充滿質疑聲浪，不少人認為這支進入重建期的年輕球隊，短時間內恐怕很難重新回到西區競爭行列。不過，強森卻在短短一個賽季內，逐漸改變聯盟對他的看法。季後賽首輪，馬刺用5場比賽淘汰波特蘭拓荒者；次輪面對明尼蘇達灰狼，又以6場勝出晉級。如今來到西區決賽，馬刺甚至在客場率先擊敗被視為奪冠熱門的雷霆，也讓整個系列賽風向開始出現變化。這波西決熱潮的真正核心，依舊還是文班亞馬。這位22歲法國超新星在G1幾乎以一己之力摧毀雷霆防線，不論是低位單打、禁區護框、持球切入甚至外線三分球，全都讓雷霆束手無策。尤其延長賽那記超遠關鍵三分球，更直接讓整座Paycom Center瞬間安靜下來。更令雷霆球迷感到不安的是，馬刺其實並不是第一次壓制他們。本季例行賽雙方5次交手，馬刺就贏下其中4場，代表這支年輕球隊其實早已找到破解SGA與雷霆體系的方法。馬刺也正式將目標放在帶著2比0優勢返回聖安東尼奧。因為只要再拿下一場，整個系列賽壓力恐怕將全面倒向雷霆。