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在經歷了Game 1雙延長賽的驚天大戰後，聖安東尼奧馬刺今（21）日繼續作客奧克拉荷馬雷霆主場，全力爭取系列賽2比0絕對優勢。此戰上半場當雷霆隊加強防守讓文班亞馬顯得有些沉寂時，馬刺隊的另一位超新星後衛卡斯特（Stephon Castle），卻用一記足以提前預約今年季後賽最佳進球的史詩級隔人暴扣，讓全美籃球社區的電視觀眾集體陷入瘋狂，SGA與文班亞馬一臉驚呆，讓網友直呼：「這表情價值千萬。」這記震撼全美的名場面發生在第二節中段。當時馬刺隊正以4分暫時落後，卡斯特在半場進攻中抓到一絲防守空檔，直接踩足油門殺進禁區，在空中高高躍起。面對雷霆隊身高7呎的鋼鐵中鋒哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）迎面而來的補防封阻，這位來自康乃狄克大學（UConn）的奪冠功臣後衛在空中展現了不合常理的抗衝擊力，硬生生在哈爾騰施泰因的頭頂上將皮球重重砸進籃框！在完成這記慘絕人寰的「海報大暴扣」後，落地後的卡斯特更是毫不客氣地對著倒地的哈爾騰施泰因擺出充滿挑釁與霸氣的「死亡之瞪」。全美球評一致盛讚，在季後賽這種窒息張力下，幾乎不可能看到這種純粹靠身體天賦與膽識摧毀防線的驚天暴扣，卡斯特徹底震撼全場。在去年季後賽後，全美媒體都預估奧克拉荷馬雷霆即將開啟屬於他們的統治王朝。但顯然，聖安東尼奧馬刺對此有著完全不同的看法。統計顯示，雷霆隊本季在面對全 NBA 除了馬刺隊以外的所有球隊時，寫下了極具主宰力的65勝12敗；但唯獨碰上銀黑軍團，包含季後賽在內，雷霆竟然交出了1勝5敗的絕對劣勢。馬刺隊之所以能和衛冕冠軍打得難分難解，核心關鍵就在於他們擁有完全不輸給雷霆四巨頭的超凡天賦，甚至連板凳深度都更勝一籌。雖然雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季風光蟬聯MVP，文班亞馬則屈居第二，但卡斯特在此系列賽展現出來的全能身手，被專家認為已經隱隱超越了雷霆二把手威廉斯（Jalen Williams），成為這個系列賽實質上的第三大巨星。加上馬刺前鋒強森（Keldon Johnson）本季剛斬獲「年度最佳第六人」，馬刺的未來上限不可限量。