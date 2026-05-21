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奧克拉荷馬雷霆今（21）日122：113擊敗聖安東尼奧馬刺，西區決賽扳平戰局，但雷霆長人陣又爆出爭議之舉，繼首戰霍姆格倫（Chet Holmgren）被指控故意踩踏文班亞馬（Victor Wembanyama）腳踝後，稍早另名長人哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）爭球時，撕扯馬刺後衛卡斯特（Stephon Castle）頭髮，直接將其拽倒，還對文班亞馬暴力推擠，知名球評媒體人西蒙斯（Bill Simmons）發文砲轟：「這種動作也行的話，他應該48分鐘都待在場上！」爭議動作發生在第四節倒數10分14秒，雷霆外線沒進後，哈爾特斯泰與卡斯特搶籃板時，竟直接動手撕扯卡斯特頭髮，後者痛到直接被拽倒在地，裁判卻未響哨，雷霆趁勢奪回球權，隨後射手麥凱恩（Jared McCain）飆進三分，雷霆拉開至99：92領先。除了扯卡斯特頭髮之外，哈爾特斯泰本場過程中也多次對文班亞馬「上下其手」，不僅用手推擠、糾纏，也不斷頂撞其下肢，造成文班亞馬卡位失利，賽後多個影片在網路瘋傳，引爆球迷不滿。由於哈爾特斯泰首戰僅上場12分鐘、一度遭到棄用，知名球評媒體人西蒙斯就發文砲轟，怒批哈爾特斯泰對文班亞馬的暴力行為，裁判卻視若無睹，「我原本以為哈爾特斯泰在這個系列賽裡是沒辦法上場的，但如果他每回合都被允許這樣衝撞和拉拽，那他應該打滿48分鐘。這實在太荒唐了。」哈爾特斯泰此役上場時間高達27分鐘，攻下10分、13籃板與3助攻，個人領到4次犯規，但不包含扯卡斯特頭髮那次爭球。