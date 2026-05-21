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NBA西區冠軍賽第一戰打完驚天動地的雙延長史詩戰後，奧克拉荷馬雷霆今（21）日與聖安東尼奧馬刺的第二戰依舊看點十足。但這一場最讓全美社群陷入徹底瘋狂的男人，既不是攻防主宰比賽的兩隊超巨「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），也不是法國「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama），而是雷霆隊的鐵血工兵老將「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso），竟然直接把文班亞馬「當成後衛在單打」！此戰讓社群平台徹底炸裂的名場面在第二節上演。卡魯索一上場就開啟得分模式，他先是利用精準的節奏變化切入禁區，硬是在文班亞馬突破天際的超長臂展干擾下完成高難度上籃；隨後的下一波進攻，卡魯索竟再度直接對著文班亞馬進行單打，在7呎5吋的怪物面前使出流暢的後撤步中距離跳投命中，接著他意猶未盡，再度於底角補上一發無解三分彈，短短幾分鐘內個人連拿7分，徹底點燃奧克拉荷馬主場。體育記者帕克（Derek Parker）當場看傻，在X平台上發文讚嘆：「卡魯索依然是全聯盟唯一一個敢在進攻端正面測試文班亞馬防守上限的球員！」因為大部分NBA球員在面對文班亞馬時，通常會本能地選擇避開禁區或快速分球，根本不敢正面挑戰，但卡魯索今天不只敢打，還連續挑戰成功。更尷尬的是，文班亞馬在一次換防試圖封阻卡魯索時，還被裁判吹判了第二次犯規，在最擅長的防守端徹底吃癟。不過，馬刺隊也沒有讓主場球迷得意太久。上半場另一個讓社群癱瘓的爆點，來自馬刺隊的新秀卡斯特（Stephon Castle）。他在一次防守反擊的快攻中接獲隊友傳球，直接在空中起飛，強行飛越了雷霆隊的七呎中鋒哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein），完成了一記年度級別的恐怖隔人暴扣。這球瞬間瘋狂洗版全美體育社區，雷霆球迷@Three_Cone甚至在賽中崩潰發文打趣：美中不足的是，下半場戰局隨著身體對抗升級，直接進入了更為殘酷的絞肉機肉搏模式。雷霆隊二當家威廉斯（Jalen Williams）在第三節因左大腿後側肌群緊繃提前退場。雖然權威記者麥克馬洪（Tim MacMahon）隨後透露：「目前球團官方定義為肌肉緊繃，而非嚴重的拉傷。」馬刺方面同樣傳出噩耗，在Game 1狂送7次抄截的超級新人哈珀（Dylan Harper），在一次切入禁區後重摔倒地，最終也因為腿部肌肉不適無奈退場，讓馬刺的後場防線頓時陷入空虛。進入至關緊要的第四節決戰後，雷霆隊的禁區雙塔終於完成了自我救贖。先前表現沉寂的霍姆葛倫（Chet Holmgren），在末節接獲核心大腦亞歷山大突破分球後，直接在兩名馬刺隊防守者的頭頂上完成了強悍的雙手隔空爆扣，逼得雷霆隨隊節目《The Uncontested Podcast》激動發文：而上半場慘遭卡斯特無情隔扣的硬漢哈爾騰施泰因，也在末節用連續的火鍋防守、護框與他招牌的小拋投重新證明了個人價值。記者洛倫茲（Joel Lorenzi）賽後直言：至於最後的收尾工作，依舊理所當然地交給了年度MVP。當馬刺在末節頑強將比分逼近時，亞歷山大再度進入無解的「SGA Mode」，持球面對防守拉開空間，招牌的後撤步中距離跳投冷血命中，直接殺死了整場比賽的懸念，雷霆隊隨隊記者拉哈巴（Brandon Rahbar）在X平台上給了一個