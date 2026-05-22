我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊即將面臨嚴峻的休賽季考驗，陣中老將後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）的合約動向成為球團的一大難題。根據美國媒體《Bleacher Report》最新分析，梅爾頓極有可能在今年6月29日的截止日前，拒絕執行下賽季價值約345萬美元的球員選項，投入自由市場尋求更大規模的薪資回報。梅爾頓在去年夏天與勇士隊簽下一份為期兩年、總值650萬美元的合約。在歷經前一季因傷提前報銷的低谷後，勇士隊當初以相對低廉的薪資將他找回，如今看來這筆賭注大獲成功。《Bleacher Report》分析師格蘭特·休斯（Grant Hughes）在最新的報導中明確指出，勇士隊應當做好梅爾頓將跳出合約的心理準備。「即便梅爾頓過往存在耐戰性隱憂，但以他場上的貢獻度，在自由市場上獲得雙倍薪資（約700萬美元）的報價可說是輕而易舉。」本賽季梅爾頓共出賽49場，繳出場均12.3分、3.2籃板、2.6助攻的成績單，外線命中率達40.7%，且防守端依然保有場均1.6次抄截的威脅。對於勇士而言，梅爾頓展現了優秀的側翼進攻與二傳組織能力，是理想的輔助型操盤手。然而，勇士目前的財政狀況與戰力配置，使得留住梅爾頓變得困難重重。隨著梅爾頓在聯盟累積了8年資歷，他已證明自己不僅是可靠的角色球員，更是許多缺乏後場深度球隊的爭奪目標。若有球隊願意開出接近700萬美元的年薪，勇士隊恐難以與之競價。對於金州勇士而言，梅爾頓的潛在離隊不僅是戰力缺失，更意味著球團需要在有限的薪資空間下，重新尋找具備同樣性價比的後場替代人選。儘管勇士高層預計會將梅爾頓留在雷達範圍內，但市場競爭激化已是不可避免。梅爾頓的合約動向，將成為勇士今夏軍備競賽的第一塊多米諾骨牌。隨著自由市場開啟日期接近，勇士得找到方法提出具備競爭力的報價留住這位高效老將，或是其替代者。