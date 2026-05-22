我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆的西區決賽進行得如火如火荼，但昨（21）日第二戰場外誕生了一個全網瘋傳的迷因。去年剛加入馬刺的首輪新秀小將布萊恩（Carter Bryant），竟然在比賽進行到一半時，被球迷目擊身穿全套比賽球衣，直接出現在雷霆主場的大眾公共廁所內。這個詭異的畫面瞬間在社群平台X上引爆熱烈討論，吸睛程度甚至完全蓋過了他當晚在場上的表現。這段最初由雷霆隊球迷希拉里（Keith Hilliary）捕捉並上傳至TikTok的短影片中，可以看到馬刺菜鳥布萊恩身穿完整的比賽球衣，混在一群雷霆球迷當中。球員在比賽期間出現在公共區域極為罕見。根據社群帳號「Borawyat」事後證實，布萊恩當時使用的是雷霆主場（Paycom Center）專門提供給場邊第一排貴賓的公廁。由於這間公廁就在球場地板附近，他顯然是為了省去大老遠跑回球隊休息室的腳程，才決定就近解決。雖然網路上也有部分聲音質疑這段影片是否由AI虛構生成，且馬刺球團目前保持沉默未多作回應，但從現場球迷圍觀與互動的真實感來看，普遍被認定是真的發生的有趣插曲。布萊恩在公廁認真洗手的畫面，也讓不少資深美職籃迷聯想到當年的經典迷因。2019年羅斯（Derrick Rose）效力於明尼蘇達灰狼隊時，也曾被捕捉到在比賽期間穿著全套武裝、神色自若地在大眾公廁使用小便斗的奇景。如今布萊恩複製這個迷因，讓球迷笑稱是後繼有人。雖然這名24歲的潛力前鋒當晚手感不佳，上場10分鐘內沒有任何出手與得分進賬，僅留下1籃板、1阻攻、1抄截卻伴隨2次失誤，正負值是慘澹的-10，但網友紛紛搞笑安慰：「雖然馬刺隊輸了，但我們百分之百可以確定，這孩子洗手乾淨到嘎吱作響。」現年24歲、身高6呎8吋的布萊恩，是馬刺隊在2025年選秀會上以第14順位選進的亞利桑那大學優質前鋒。本賽季例行賽他出賽71場，在場均11.5分鐘內貢獻4.2分與2.5籃板，是一名擁有勁爆爆發力與3D潛力的生力軍。雖然在西區決賽前兩戰他並非核心輪替，但隨著馬刺後場兩大核心福克斯（De'Aaron Fox）與超新星哈珀（Dylan Harper）接連有傷在身、G3出戰成疑，布萊恩在接下來移師聖安東尼奧的主場戰役中，勢必將肩負更重大的任務。