中職樂天桃猿二軍游擊手游承勳遭影射劈腿，職業運動員在賽場上發光發熱，但場外的私生活若處理不當，往往會引發軒然大波。過去中華職棒圈曾發生多起偷吃風波，部分球員在媒體曝光後，選擇親自出面發布聲明進行解釋或是出面道歉。以下為幾起「經證實且由球員本人公開說明」的被爆料發生偷吃或爭議行為、且有出面發表聲明的球員。

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歷年職棒球員承認外遇事件總覽

球員 發生年份 當時所屬球隊 事件核心與本人回應
鄭承浩 2018年 桃猿隊 遭爆外遇及帶球迷回宿舍，發聲明承認言行輕佻並向妻小致歉。
黃勝雄 2018年 悍將隊 涉外遇與家暴遭球團開除，透過工會發聲明承認做出最錯誤示範。
葉家淇 2021年 桃猿隊 於社群自曝精神出軌、劈腿與金錢糾紛，發長文向多名當事人道歉。
📍鄭承浩（2018年）遭爆帶球迷回宿舍，發聲明致歉

事發時間：2018年1月

事件經過：效力於Lamigo桃猿隊的投手鄭承浩，遭週刊爆料在妻子懷孕期間多次外遇，甚至將女球迷帶回球隊宿舍，並流出曖昧對話截圖。

本人說明：鄭承浩在事件爆發後發表公開聲明。他雖澄清部分報導為媒體加油添醋，但也坦承自己與葉姓女子有單方面輕浮、不尊重的發言，承認自己輕佻、隨便的言行已傷害摯愛的家人，公開向妻子、孩子及球團道歉，承諾未來必將謹言慎行。

效力於Lamigo桃猿隊的投手鄭承浩，遭週刊爆料在妻子懷孕期間多次外遇，甚至將女球迷帶回球隊宿舍，並流出曖昧對話截圖。（圖／桃猿球團提供）
效力於Lamigo桃猿隊的投手鄭承浩，遭週刊爆料在妻子懷孕期間多次外遇，甚至將女球迷帶回球隊宿舍，並流出曖昧對話截圖。（圖／桃猿球團提供）
📍黃勝雄（2018年）外遇與家暴連環爆，透過工會道歉

事發時間：2018年5月

事件經過：富邦悍將隊左投黃勝雄遭爆料不僅在外偷吃，甚至在妻子質問時動粗家暴，引發社會譁然。

本人說明：球團調查確認家暴屬實後將其開除。黃勝雄隨後透過球員工會發表聲明道歉，坦言針對近日的外遇與家暴風波，自己做出對社會最錯誤的示範，也沒有盡到身為職棒球員的社會責任，對造成球團與家人的困擾深感自責與慚愧。

▲富邦悍將隊左投黃勝雄遭爆料不僅在外偷吃，甚至在妻子質問時動粗家暴，引發社會譁然。（圖／記者葉政勳攝，2017.3.25）
▲富邦悍將隊左投黃勝雄遭爆料不僅在外偷吃，甚至在妻子質問時動粗家暴，引發社會譁然。（圖／記者葉政勳攝，2017.3.25）
📍葉家淇（2021年）自曝精神出軌與感情糾紛

事發時間：2021年1月

事件經過：樂天桃猿隊投手葉家淇在個人社群平台上，無預警發布長篇道歉文，坦白自己複雜的感情與金錢借貸糾葛。

本人說明：葉家淇在聲明中主動點名向A小姐、B小姐、C先生與伴侶D小姐等人道歉。他承認在過去交往期間發生過多次精神上出軌外遇，以及分手後毀謗、劈腿等偏差行為，並表示會嚴正修正自己性格上的瑕疵，面對一再重蹈覆轍所犯下的錯誤。

▲葉家淇在聲明中主動點名向A小姐、B小姐、C先生與伴侶D小姐等人道歉。他承認在過去交往期間發生過多次精神上出軌外遇。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.02.28）
▲葉家淇在聲明中主動點名向A小姐、B小姐、C先生與伴侶D小姐等人道歉。他承認在過去交往期間發生過多次精神上出軌外遇。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.02.28）

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麥鈺妤編輯記者

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