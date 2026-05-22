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洛杉磯湖人隊兩度奪冠的幕後推手、現任總經理佩林卡（Rob Pelinka）近年來的評價極具爭議，常常成為紫金大軍球迷抓戰犯的首要目標。在湖人於季後賽第二輪遭到奧克拉荷馬雷霆隊橫掃淘汰後，面對網路排山倒海的斥責與謾罵，佩林卡的兒子達漢姆（Durham Pelinka）選擇不再沉默，直接在自己的YouTube影片留言區與憤怒的湖人球迷正面交鋒，霸氣力挺父親的建隊操守。在湖人今年季後賽止步次輪後，大批不滿的球迷湧入達漢姆的個人頻道，痛批他的父親操作無能，無法在2020年奪冠後維持球隊的爭冠實力，特別是當年交易來威斯布魯克（Russell Westbrook）並放走大批奪冠功臣，更被視為毀掉球隊的黑歷史。對此，達漢姆直接回擊該名網友，「嘿，老兄……那是我老爸。雖然我可能帶有偏見，但別忘了，他當年接手的是一支充斥著全聯盟最爛合約和糟糕陣容的爛攤子，隨後我們就在2020年奪冠了。」達漢姆進一步說道：「他還完成了一次足以載入史冊的世紀交易，今年的拼圖其實非常好。史馬特（Marcus Smart）打得像個瘋子、肯納德（Luke Kennard）實力有目共睹，八村壘也打出了精彩的季後賽。我認為，只要陣中世界最強的球員保持健康，我們完全能給雷霆製造巨大的麻煩。」回顧過去兩個賽季，佩林卡的操盤確實逐漸走向倒吃甘蔗，贏回不少理性球迷的掌聲。達漢姆口中足以載入史冊的史詩級交易，指的就是佩林卡大膽將戴維斯（Anthony Davis）與克里斯蒂（Max Christie）送走，成功網羅新世代巨星唐西奇（Luka Doncic），讓他成為新一代洛城之王的震撼彈。而在剛結束的賽季中，佩林卡幾筆低調的簽約與交易也大獲成功。原本在休賽季被各界視為過氣老將的防守悍將史馬特，來到湖人後迅速蛻變為陣中最不可或缺的防守與精神領袖。而在季中交易截止日前被湖人低調打包換來的冷血射手肯納德，也迅速成為外線最穩定的高射砲。再加上球團養成體系下不斷進步的里夫斯（Austin Reaves）與八村壘，佩林卡確實為湖人打造出了一套既有即戰力、又有未來的陣容。即將到來的這個夏天，將徹底決定佩林卡在洛杉磯的未來。今年季後賽的失利，讓佩林卡背負了「下賽季必須奪冠」的終極目標。不過，佩林卡早已未雨綢繆，他在今年夏天刻意保留了巨大的薪資上限空間，目的就是為了在唐西奇的巔峰期，為他量身打造一套更具衝擊力的爭冠陣容。隨著詹姆斯（LeBron James）與里夫斯都將在今年夏天成為自由球員並面臨續約，湖人隊手握豐富的籌碼與操作彈性。在擁有唐西奇、詹姆斯與里夫斯這三位具備頂級吸怪能力的巨星坐鎮下，洛杉磯無疑將成為今年夏天全美優質角色球員與自由球員夢寐以求的聖地。