我是廣告 請繼續往下閱讀

今（22）日的比賽克里夫蘭騎士並非沒有贏球本錢。他們全場創造了高達32次罰球機會，遠超尼克的14次，且全隊整場僅出現8次失誤。令人驚嘆的是，身為進攻核心的哈登（James Harden）交出了「0失誤」的成績單，與米契爾聯手轟下44分。甚至在進入垃圾時間前，尼克巨星布朗森在騎士的包夾策略下僅得11分。在雙星發揮且成功凍結對方王牌的絕佳局勢下，騎士卻落得大比分慘敗，主帥阿特金森（Kenny Atkinson）絕對難辭其咎。連續兩場比賽，騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）的臨場調度與戰術設計都將被放大鏡檢視。雖然場上球員手感冰冷、外線命中率低到只有25%不能全怪他，但在球隊其實掌握了幾項數據優勢，教練團卻未能將其轉化為勝利，這就與執教功力息息相關。阿特金森在進攻端完全浪費了騎士引以為傲的禁區身材優勢。莫布利（Evan Mobley）在第一節6投4中強勢轟下10分後，在進攻端徹底隱形，後半場更是形同神隱，全場僅出手8次。而身為禁區防守核心的艾倫（Jarrett Allen），整場竟也只上場29分鐘。在下半場進攻當機、外線投不進時，阿特金森連續兩場都未能及時在內線做出相應的戰術調整，死板的應變無疑是騎士落敗的主因。梅里爾（Sam Merrill）本場比賽被賦予拉開進攻空間的重任，但他出賽23分鐘，全場8投僅1中，在最拿手的三分線外更是7投0中，最終只進帳4分。身為一名功能型射手，梅里爾雖然在團隊防守上相當賣力，但並不具備精銳的單防能力。當他在外線無法提供致命火力的支援時，他在場上的正面影響力便會瞬間歸零，此役的表現無疑是騎士板凳端的一大災難。身為騎士今年季後賽最可靠的側翼大將之一，斯特魯斯（Max Strus）在第二戰的表現同樣令人大失所望。他出賽25分鐘，外線同樣僅有7投1中的冰冷手感，全場僅拿5分。更糟糕的是，斯特魯斯不但在進攻端無法上提供火力，在防守端也完全無法限制住尼克隊的哈特（Josh Hart），眼睜睜看著對方狂砍季後賽生涯新高的26分。攻守兩端全面崩盤，成為騎士此役最沉重的負擔。騎士隊目前已退無可退，接下來系列賽將移師克里夫蘭主場。阿特金森教練如何重新激活禁區雙塔的破壞力、以及兩位主力射手能否找回準心，將決定騎士能否在第三戰扳回一城。