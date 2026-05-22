距離2026年世界盃足球賽開打僅剩數周，英格蘭代表隊總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）今（22）日正式公布最終26人參賽名單。然而，這份名單中最令外界錯愕的消息，莫過於長年擔任後防核心的曼聯中後衛馬奎爾（Harry Maguire）確定落選。消息傳出後，這位33歲的沙場老將隨即透過社群媒體發佈個人聲明，表達心中的極度震驚與無奈。
「我本以為能做出貢獻」：馬奎爾沉痛回應
面對無緣參與國家隊生涯可能最後一屆的世界盃，馬奎爾在個人 X（前身為 Twitter）上寫道：「在經歷了本賽季的表現後，我原本深信自己能夠在今年夏天為國家隊做出重大貢獻。對於這個決定，我感到既震驚又痛苦。多年來，我將披上英格蘭戰袍、代表國家出賽視為無上的榮耀。我也在此衷心祝願隊友們能在今年夏天取得佳績。」
儘管馬奎爾在今年3月的國際賽期曾獲圖赫爾徵召，並在對陣烏拉圭與日本的比賽中繳出穩健表現，但圖赫爾顯然在防守配置上有了不同的考量。據悉，圖赫爾在先前的營隊中已將馬奎爾排在約翰·斯通斯（John Stones）、馬克·格伊（Marc Guéhi）、埃茲里·孔薩（Ezri Konsa）及特雷沃·查洛巴（Trevoh Chalobah）之後，作為陣中第五順位的中後衛，如今最終的名單決定，宣告了他的世界盃夢碎。
世代交替的殘酷 圖赫爾的名單清理
馬奎爾的落選，象徵著「索斯蓋特時代」的徹底終結。曾是英格蘭隊史闖入2018年世界盃四強、2021年歐洲盃決賽的防線支柱，馬奎爾長久以來在禁區防空與定位球攻擊上的貢獻無可替代。然而，圖赫爾執教後更傾向於選擇年輕、運動能力更強的後場組合，這也讓馬奎爾在戰術體系中的邊緣化變得不可避免。
除了馬奎爾之外，這份名單也顯示圖赫爾對「球員狀態」的嚴苛要求。包括菲爾·福登（Phil Foden）、科爾·帕爾默（Cole Palmer）、盧克·肖（Luke Shaw）以及利維·科爾威爾（Levi Colwill）等本賽季表現不如預期的球星，皆在這波大洗牌中被剔除名單之外。甚至連一直被視為戰術核心的特倫特·亞歷山大-阿諾德（Trent Alexander-Arnold），亦不在本次征戰行列中。
英格蘭隊的下一步 邁向世界冠軍之路
馬奎爾的缺席，無疑為這支英格蘭隊增添了許多不確定性。球迷與專家紛紛討論，這支球隊如何在缺乏資深後場領袖的情況下，在分組賽面對克羅埃西亞等強敵。然而，隨著圖赫爾名單的底定，英格蘭代表隊已沒有回頭路。
對於馬奎爾個人而言，這次落選無疑是他職業生涯最艱難的時刻。這位曾與球隊走過無數榮耀歲月的防守大將，現在只能化身為英格蘭頭號球迷，在電視機前為前隊友們加油。而這份充滿爭議與變革的最終名單，能否幫助英格蘭自1966年後再次捧起世界盃，將是今年夏天全球球迷最矚目的焦點。
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面對無緣參與國家隊生涯可能最後一屆的世界盃，馬奎爾在個人 X（前身為 Twitter）上寫道：「在經歷了本賽季的表現後，我原本深信自己能夠在今年夏天為國家隊做出重大貢獻。對於這個決定，我感到既震驚又痛苦。多年來，我將披上英格蘭戰袍、代表國家出賽視為無上的榮耀。我也在此衷心祝願隊友們能在今年夏天取得佳績。」
儘管馬奎爾在今年3月的國際賽期曾獲圖赫爾徵召，並在對陣烏拉圭與日本的比賽中繳出穩健表現，但圖赫爾顯然在防守配置上有了不同的考量。據悉，圖赫爾在先前的營隊中已將馬奎爾排在約翰·斯通斯（John Stones）、馬克·格伊（Marc Guéhi）、埃茲里·孔薩（Ezri Konsa）及特雷沃·查洛巴（Trevoh Chalobah）之後，作為陣中第五順位的中後衛，如今最終的名單決定，宣告了他的世界盃夢碎。
馬奎爾的落選，象徵著「索斯蓋特時代」的徹底終結。曾是英格蘭隊史闖入2018年世界盃四強、2021年歐洲盃決賽的防線支柱，馬奎爾長久以來在禁區防空與定位球攻擊上的貢獻無可替代。然而，圖赫爾執教後更傾向於選擇年輕、運動能力更強的後場組合，這也讓馬奎爾在戰術體系中的邊緣化變得不可避免。
除了馬奎爾之外，這份名單也顯示圖赫爾對「球員狀態」的嚴苛要求。包括菲爾·福登（Phil Foden）、科爾·帕爾默（Cole Palmer）、盧克·肖（Luke Shaw）以及利維·科爾威爾（Levi Colwill）等本賽季表現不如預期的球星，皆在這波大洗牌中被剔除名單之外。甚至連一直被視為戰術核心的特倫特·亞歷山大-阿諾德（Trent Alexander-Arnold），亦不在本次征戰行列中。
英格蘭隊的下一步 邁向世界冠軍之路
馬奎爾的缺席，無疑為這支英格蘭隊增添了許多不確定性。球迷與專家紛紛討論，這支球隊如何在缺乏資深後場領袖的情況下，在分組賽面對克羅埃西亞等強敵。然而，隨著圖赫爾名單的底定，英格蘭代表隊已沒有回頭路。
對於馬奎爾個人而言，這次落選無疑是他職業生涯最艱難的時刻。這位曾與球隊走過無數榮耀歲月的防守大將，現在只能化身為英格蘭頭號球迷，在電視機前為前隊友們加油。而這份充滿爭議與變革的最終名單，能否幫助英格蘭自1966年後再次捧起世界盃，將是今年夏天全球球迷最矚目的焦點。
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