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中華職棒今（22）日三地開打，中信兄弟在大巨蛋主場迎戰味全龍，李振昌在第9局遭代打的拿莫·伊漾轟出一發逆轉2分砲，終場味全以7：2擊敗中信兄弟。富邦悍將作客樂天桃猿的比賽中，樂天第3局攻下3分，最終就以3:2險勝富邦悍將。台鋼雄鷹與統一獅的比賽也有亮點，王柏融敲出中職生涯第101轟，率台鋼3：1擊敗統一獅。中信兄弟在與味全龍的比賽中，黃衫軍靠著張志豪在3局下半的高飛犧牲打先馳得點，不過味全龍馬上在下個半局做出回應，張政禹的安打送回壘上跑者，助味全龍追平比數。8局下半中信兄弟再度展開攻勢，王威晨敲安後岳東華獲得觸身球上壘，宋晟睿把握機會打回超前分，中信兄弟取得2：1領先。但是到了第9局戰況風雲變色，拿莫·伊漾在一壘有人的情況下轟出一發兩分砲逆轉比賽，後續味全龍攻勢不斷，單局攻下6分，最終7：2擊敗中信兄弟。台鋼雄鷹與統一獅的比賽在澄清湖火熱開打，來訪的獅隊率先展開攻勢，2局上潘傑楷、陳重廷接連敲安，第6棒的陳聖平打出一支高飛犧牲打，助統一獅先馳得點，3局下半台鋼雄鷹陳文杰一上來就打出一支二壘安打，後續靠著吳念庭的安打跑回追平分，3局打完雙方1：1平手。6局下半「台鋼大王」王柏融發威，扛出一發陽春砲超前比數，這也是他中職生涯的第101轟，後續台鋼打者再利用安打和保送攻下保險分，最終台鋼就是3:1打敗統一獅。富邦悍將作客樂天桃猿的比賽中，首局把握曾家輝控球不穩取得1：0領先，3局下半樂天桃猿吹起反攻的號角，劉子杰在一、三壘有人的情況下敲出安打追平比數，接著林智平又補上一支帶有兩分打點的安打，樂天反超比分。7局上富邦池恩齊率先敲安上壘，申皓瑋打出一支深遠的二壘安打送回悍將本場比賽第2分，可惜8、9兩局悍將都沒有得分，終場富邦悍將就以2:3敗給樂天桃猿。