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▲利智（左一）和老公李連杰（右二）、女兒Jade（右一）到尼泊爾拜見仁波切（左二），外表回復到昔日的高峰，也顯得凍齡。（圖／翻攝自兔妹法則微博）

▲利智只在香港演藝界拍了6年係，卻讓人到現在都難忘。（圖／翻攝自IMDb）

▲利智的傲人上圍始終是香港觀眾的話題焦點。（圖／翻攝自熱劇汪微博）

曾獲亞洲小姐冠軍、更以36F的上圍在香港娛樂圈掀起性感話題的利智，與李連杰結婚將近27年，一直少在公眾眼前曝光。64歲的她，近日與李連杰帶著小女兒Jada到尼泊爾，拜見第12世金剛總持大司徒仁波切，成為備受關注的焦點，而她跟兩年前被稱「臉頰凹陷」相比，她的顏值再度變化，下巴更為圓潤，獲讚「回復昔日的高峰」。利智白嫩、豐滿的外型，曾經在香港引爆熱烈討論，在演藝圈發展雖然才短短6年，卻到現在都還讓人難忘，久久一次有最新畫面曝光，也會成為各方話題。她和李連杰一起到尼泊爾拜見仁波切，相較於近年還常在公眾眼前現身的李連杰，大家更注意她的模樣，而她雙頰豐滿、臉色白淨，戴上眼鏡流露知性氣質，被讚賞「狀態回勇」，比兩年前臉頰凹陷更為健康。在廣州出生、上海成長的利智，快20歲才跟爸爸移居香港，美國留學返港後參加亞洲電視舉辦的亞洲小姐選美，在香港由TVB舉辦的香港小姐選拔，向來是選美第一品牌，亞姐的地位公認不及港姐，利智卻是歷屆亞姐優勝者中，極少數聲勢超越當屆港姐得主的代表，還被著名才子倪匡讚她是「50年難得一見的美人」。不過一般大眾最愛討論的是她的傲人上圍，她演出的電影也常安排她穿泳裝，突顯這項優勢。因為成年後才到香港生活，利智的粵語講得不夠道地，「大陸妹」的標籤很難被撕下，曾有她在香港演藝圈被欺負的傳聞，她後來只拍了6年戲就淡出，不免也讓人充滿聯想。她和李連杰合演《龍在天涯》結緣，李連杰在結束完第一段婚姻後，1999年9月和她在美國結婚，生了兩個女兒，一直相守到現在，還曾共同經歷過南亞海嘯的危難，更顯得密不可分。而利智除了相夫教女之外，還掌理家中約89億台幣的資產，李連杰放心將財政大權交到她手上，也被認為「寵妻無極限」。利智的狀況一直受到外界關心，她在尼泊爾不管是自己與仁波切合照，或是與老公、女兒和仁波切大合照，都是虔誠、和藹的模樣，臉上也無皺紋，仍然具有明星丰采。