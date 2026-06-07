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▲李茂山（如圖）經典曲目包括〈無言的結局〉、〈今夜又擱塊落雨〉等，跨足主持圈後與戈偉如、方芳芳、葉璦菱等人搭檔主持。（圖／翻攝自微博）

有「星馬王子」之稱的男歌手李茂山，1991年曾獲得金曲獎「最佳方言歌曲男演唱人獎」，經典曲目包括〈無言的結局〉、〈今夜又擱塊落雨〉等。然而，李茂山演藝事業攀上高峰時，因沉迷賭博欠下巨債，淡出演藝圈近27年。李茂山神隱後，許多人也對他現況感到好奇，資深媒體人狄志為在節目中透露，他曾被人巧遇在中國餐廳端盤子賺錢，晚年淒涼。李茂山因與林淑容合唱《無言的結局》在歌壇打響名號，經典台語歌曲〈今夜又擱塊落雨〉，更成為KTV點播冠軍，在台灣、馬來西亞及新加坡等地都相當有人氣。不僅如此，李茂山跨足主持圈後，接連與戈偉如、方芳芳、葉璦菱等人主持《來電五十》、《玫瑰之夜》、《歡樂一百點》等熱門節目，知名度暴漲且演藝工作邀約不斷，一度登上天王寶座。不過，李茂山事業達顛峰之際，外傳因染上賭癮欠下2、3億的債務，於是帶著家人離開台灣，淡出演藝圈近27年。對此，資深媒體人狄志為先前曾在節目《娛樂頭版頭》中提到，有人在中國目睹李茂山在一間餐廳端盤子，並正向表示「英雄不怕出身低」，並聲稱只是「長得像李茂山」，對於自己從大明星到餐廳打工一事輕鬆看待。對此，狄志為感嘆他本來有著大好前程，沒想到現在卻「有家歸不得」，明明家在台灣卻無法回來。另外，狄志為提到還有一個說法是，李茂山的債務已經還清，歌迷也不斷敲碗他東山再起、舉辦演唱會，但知情人士則透露本人沒有打算，李茂山消失27年，究竟現況如何恐怕還須本人親自說明，外界無法揣測。