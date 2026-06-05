還在使用舊版Microsoft Office的Mac、iPhone、iPad用戶要注意了，微軟宣布，部分Office應用程式將自7月13日起進入「功能受限模式」，包含Word、Excel、PowerPoint、Outlook及OneNote等App雖然仍可開啟、檢視與列印文件，但將無法再建立新檔案、編輯內容或儲存變更，恐影響日常文書、表格與簡報作業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Office 2019 for Mac已停止支援

微軟說明，這次限制主要與Office應用程式的授權驗證數位憑證到期有關，原本可透過軟體更新修正，不過Microsoft Office 2019 for Mac早已停止支援，無法再取得更新，因此相關App將在7月13日後進入功能精簡模式。

使用Office 2019 for Mac的用戶，屆時仍可打開既有檔案，也能瀏覽或列印文件，但無法進行編輯、儲存或建立新文件。對仍習慣使用買斷版Office處理工作報告、學校作業或簡報檔案的用戶來說，影響相當直接。

▲微軟Office舊版用戶注意，部分Mac、iPhone與iPad裝置自7月13日起可能無法編輯、儲存或建立新檔案。（示意圖／NOWnews資料照）
▲微軟Office舊版用戶注意，部分Mac、iPhone與iPad裝置自7月13日起可能無法編輯、儲存或建立新檔案。（示意圖／NOWnews資料照）
Mac、iPhone、iPad舊系統也受影響

除了Office 2019 for Mac之外，裝置系統若仍停留在較舊版本，也可能受到波及。包含macOS Big Sur，也就是macOS 11，以及iOS 16、iPadOS 16以下裝置，若無法將Office App更新到支援版本，同樣可能面臨功能受限。Office App仍可使用部分檢視功能，但核心的編輯、儲存與新建文件功能將被停用。對於仍使用舊Mac、舊iPhone或舊iPad處理文件的用戶，建議提前檢查裝置系統與Office版本。

微軟建議3方式因應

微軟建議，受影響用戶可改用免費的Microsoft 365網頁版App，透過瀏覽器開啟Word、Excel、PowerPoint等服務；若需要完整桌面版功能，則可考慮訂閱Microsoft 365。若不想採用訂閱制，也可一次性購買新版Office 2024。

由於7月13日後舊版Office功能將受到限制，建議仍在使用Office 2019 for Mac或舊版iOS、iPadOS裝置的用戶，盡早備份重要文件，並確認是否需要升級系統或更換Office版本，避免臨時出現檔案無法編輯、工作進度受影響的情況。

相關新聞

Windows update強制更新終於掰了！微軟列改善方案：關機鍵變乾淨

微軟從地球雷到外太空！NASA繞月任務也躲不掉Outlook當機烏龍

iPhone 11要淘汰了？外媒瘋傳WWDC26前：11款「蘋果產品」先別買

玩《皮克敏》讓iPhone狂掉電！急問「該換手機嗎？」眾人勸：且慢

周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...