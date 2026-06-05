還在使用舊版Microsoft Office的Mac、iPhone、iPad用戶要注意了，微軟宣布，部分Office應用程式將自7月13日起進入「功能受限模式」，包含Word、Excel、PowerPoint、Outlook及OneNote等App雖然仍可開啟、檢視與列印文件，但將無法再建立新檔案、編輯內容或儲存變更，恐影響日常文書、表格與簡報作業。
Office 2019 for Mac已停止支援
微軟說明，這次限制主要與Office應用程式的授權驗證數位憑證到期有關，原本可透過軟體更新修正，不過Microsoft Office 2019 for Mac早已停止支援，無法再取得更新，因此相關App將在7月13日後進入功能精簡模式。
使用Office 2019 for Mac的用戶，屆時仍可打開既有檔案，也能瀏覽或列印文件，但無法進行編輯、儲存或建立新文件。對仍習慣使用買斷版Office處理工作報告、學校作業或簡報檔案的用戶來說，影響相當直接。
Mac、iPhone、iPad舊系統也受影響
除了Office 2019 for Mac之外，裝置系統若仍停留在較舊版本，也可能受到波及。包含macOS Big Sur，也就是macOS 11，以及iOS 16、iPadOS 16以下裝置，若無法將Office App更新到支援版本，同樣可能面臨功能受限。Office App仍可使用部分檢視功能，但核心的編輯、儲存與新建文件功能將被停用。對於仍使用舊Mac、舊iPhone或舊iPad處理文件的用戶，建議提前檢查裝置系統與Office版本。
微軟建議3方式因應
微軟建議，受影響用戶可改用免費的Microsoft 365網頁版App，透過瀏覽器開啟Word、Excel、PowerPoint等服務；若需要完整桌面版功能，則可考慮訂閱Microsoft 365。若不想採用訂閱制，也可一次性購買新版Office 2024。
由於7月13日後舊版Office功能將受到限制，建議仍在使用Office 2019 for Mac或舊版iOS、iPadOS裝置的用戶，盡早備份重要文件，並確認是否需要升級系統或更換Office版本，避免臨時出現檔案無法編輯、工作進度受影響的情況。
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微軟說明，這次限制主要與Office應用程式的授權驗證數位憑證到期有關，原本可透過軟體更新修正，不過Microsoft Office 2019 for Mac早已停止支援，無法再取得更新，因此相關App將在7月13日後進入功能精簡模式。
使用Office 2019 for Mac的用戶，屆時仍可打開既有檔案，也能瀏覽或列印文件，但無法進行編輯、儲存或建立新文件。對仍習慣使用買斷版Office處理工作報告、學校作業或簡報檔案的用戶來說，影響相當直接。
除了Office 2019 for Mac之外，裝置系統若仍停留在較舊版本，也可能受到波及。包含macOS Big Sur，也就是macOS 11，以及iOS 16、iPadOS 16以下裝置，若無法將Office App更新到支援版本，同樣可能面臨功能受限。Office App仍可使用部分檢視功能，但核心的編輯、儲存與新建文件功能將被停用。對於仍使用舊Mac、舊iPhone或舊iPad處理文件的用戶，建議提前檢查裝置系統與Office版本。
微軟建議3方式因應
微軟建議，受影響用戶可改用免費的Microsoft 365網頁版App，透過瀏覽器開啟Word、Excel、PowerPoint等服務；若需要完整桌面版功能，則可考慮訂閱Microsoft 365。若不想採用訂閱制，也可一次性購買新版Office 2024。
由於7月13日後舊版Office功能將受到限制，建議仍在使用Office 2019 for Mac或舊版iOS、iPadOS裝置的用戶，盡早備份重要文件，並確認是否需要升級系統或更換Office版本，避免臨時出現檔案無法編輯、工作進度受影響的情況。