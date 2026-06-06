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▲鄭艷麗近年身體健康不佳，時常進出醫院。（圖／翻攝自 IG@constance_trinh39688）

▲鄭艷麗在電視界發展不理想，大膽演出三級片《滅門慘案II借種》，曾經引起話題。（圖／翻攝自YouTube）

▲鄭艷麗曾發文透露遭到無理解雇，被折磨到心力交瘁，現在又發文稱被房屋署逼到快發瘋，還稱自己如果死了就是被他們逼死的。（圖／翻攝自 IG@constance_trinh39688）

香港女星鄭艷麗有著搶眼的混血美貌，17歲參加TVB選秀大賽就奪下女主角組冠軍，可惜演了好幾齣戲都沒能大紅大紫，轉拍三級片以《滅門慘案II借種》風光了一回，獲得「最美艷星」的封號。55歲的她，近年相當不如意，面臨媽媽去世、自己健康狀況又不佳的雙重打擊，昨（5）日更驚人發文，寫道：「快被房屋署逼得發瘋了！如果我真的死了，一定是被他們逼死的。」憂慮的網友呼籲相關部門快介入處理。鄭艷麗有越南和法國血統，進入演藝圈時曾被譽為「翻版李嘉欣」，可惜在TVB除了和梁朝偉主演的金庸武俠劇《俠客行》讓人有印象，其他都沒啥迴響，而靠著拍三級片出了風頭，卻又沒能持續走紅，近年來更是遭到一連串打擊。除了媽媽的去世和她自己的健康變差，她曾控訴被上班的單位逼迫自動離職，身心俱疲，現在又哀嘆快被房屋署逼死，文中充滿的無助與憤怒，網友都感受得到。在發文中，鄭艷麗嘆道：「真的是很辛苦啊！我快被房屋署逼得發瘋了！沒有地方可以求助，如果我真的死了，一定是被他們逼死的。」大家並不知道她被房屋署如何針對，也不清楚能怎麼幫忙，但看到她連「死」這麼嚴重的字都寫出來，實在很怕她在沮喪的情緒下，會不會有自我傷害的念頭？越看就越憂慮。這些年來她曾進進出出醫院好幾回，都沒辦法恢復健康。儘管當年因主演三級片曾讓她受封「最美艷星」，卻並未一帆風順。她曾來台發展，還拜富商黃任中為乾爹後息影，卻在他去世後又失去依靠，只好再回到香港，且因缺乏相關的學歷和技能，還得放下身段在麥當勞打工或擔任打掃人員，然而日子仍無法過得順利。網友也心疼她屢遭打擊，曾留言鼓勵她：「好好養病。」或是提醒她：「不要再回去工作了。」更有人叮囑她：「要放鬆心情，別想太多。」她雖然感受到溫暖，生活的不如意還是紛至沓來，這回她哀痛發文，讓人看了不忍，希望有關單位趕快幫忙。