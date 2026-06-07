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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）運動家隊3A台灣左投林維恩，今（7）日迎來升上3A後首場先發，面對亞利桑那響尾蛇隊3A，雖然開局就投出三振，但後續慘遭「震撼教育」，僅投0.2局就失5分，防禦率飆漲至67.50，不過自家打線火力超旺，1局下就將比分扳平，讓林維恩成功逃敗，第2局至第4局還攻下14分，前4局打完就以19：5遙遙領先。林維恩現年20歲，今年是他旅美第2個完整球季，在2A繳出亮眼成績單，出賽10場都是先發，拿下3勝1敗，共投51.1局失11分，被敲出30安打，送出13次保送、飆出53次三振，防禦率僅1.93。林維恩在5月出賽5場奪下2勝1敗，防禦率僅1.73，拿下德州聯盟單月最佳投手。林維恩昨日被拉上3A，以20歲7個月，超越響尾蛇隊台灣左投林昱珉，成為史上最年輕被升上3A的台灣球員。今日迎來生涯在3A的首場先發，開局面對首名打者就投出三振，後續控球卻出現亂流，投出此役第1次保送，隨後被敲出2安形成滿壘。面對滿壘危機，林維恩控球持續迷航，保送免費送給對手1分，又被維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）敲出清壘三壘安打，一口氣失掉3分，接著林維恩投出此役第3個保送，1局都投不完就退場，接替登板的隊友被敲安失分，分數算在林維恩頭上，總計3A初登板林維恩僅先發0.2局失5分，用38球，被敲出3安，送出1次三振、3次保送，防禦率67.50。雖然林維恩退場時是敗投候選人，但自家打線火力超旺，1局下就將比分扳平，也讓林維恩成功逃敗，第2局至第4局，打線再打下14分，前4局打完就以19：5遙遙領先響尾蛇隊3A。